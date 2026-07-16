Правительство выделило 124,8 млн грн на водоснабжение в двух общинах Днепропетровщины

Кабинет министров выделил 124,8 млн. грн. из резервного фонда государственного бюджета для поддержки предприятий, обеспечивающих централизованное водоснабжение и водоотвод в Марганецкой и Покровской общинах Днепропетровской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Средства будут направлены Днепропетровской областной военной администрации для двух коммунальных предприятий:

56,3 млн грн - КП "Марганецводоканал" Марганецкого городского совета;

68,5 млн грн - Покровское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства.

Финансирование должно частично покрыть расходы предприятий, в частности на оплату потребленной электроэнергии, и поддержать их стабильную работу в условиях военного положения.

"Для прифронтовых общин стабильное водоснабжение является вопросом базовой безопасности людей. Из-за военных действий и постоянной нагрузки коммунальные предприятия работают в сложнейших условиях", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.

По его словам, выделенные средства должны помочь обеспечить бесперебойную работу предприятий и не допустить остановки водоснабжения жителей Марганецкой и Покровской общин.

В министерстве отмечают, что решение правительства направлено на предотвращение чрезвычайной ситуации техногенного характера, которая могла бы возникнуть из-за нарушения стабильного водоснабжения населения.

Добавим, в Украине будет построено и обновлено почти 900 километров водопроводов для 10 миллионов граждан. Старую модель поставки воды полностью ликвидируют.