В Украине запустили масштабное строительство 900 километров новых водопроводов

В Украине построят и обновят около 900 километров водопроводов для 10 миллионов граждан. Старую модель поставки воды полностью ликвидируют.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Ведомство активизировало реализацию государственных планов устойчивости, определив одним из главных приоритетов обеспечения регионов надежным и бесперебойным водоснабжением.

В настоящее время в стране уже стартовала практическая фаза реализации 29 профильных проектов, охватывающих 14 областей.

По оценкам профильного министерства, успешное завершение этих инициатив позволит гарантировать стабильную и безопасную поставку питьевой воды для более 10 миллионов украинцев.

Что предполагают эти проекты?

строительство и модернизацию почти 900 км водопроводов;

установка более 4 тысяч единиц современного оборудования, что создаст более 45 МВт дополнительных мощностей;

обновление насосного оборудования, которое сможет перекачивать 3-4 миллиона кубометров воды в сутки.

"Сейчас мы работаем над переходом от модели одного источника водоснабжения к модели устойчивой и резервированной системы. Это предусматривает защиту ключевых объектов, создание резервных точек водозабора, развитие автономного водоснабжения и резервного энергопитания водоканалов", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По словам чиновника, обновленные системы будут обладать высоким запасом прочности и смогут бесперебойно работать в условиях любых кризисных ситуаций, обеспечивая стабильную жизнедеятельность больниц, школ, промышленных предприятий и жилых массивов целых общин.

Напомним, в январе стало известно о подготовке Кабмином новой модели водопользования юга страны, включающей предстоящее восстановление Каховской ГЭС и сети новых водопроводов. По плану правительства реформа будет развернута сразу после деоккупации захваченных территорий и будет базироваться на максимальной автоматизации и европейских стандартах энергоэффективности.