В Україні розпочали масштабне будівництво 900 кілометрів нових водогонів

В Україні побудують та оновлять майже 900 кілометрів водогонів для 10 мільйонів громадян. Стару модель постачання води повністю ліквідують.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерство розвитку громад та територій України.

Відомство активізувало реалізацію державних Планів стійкості, визначивши одним із головних пріоритетів забезпечення регіонів надійним та безперебійним водопостачанням.

Наразі в країні вже стартувала практична фаза реалізації 29 профільних проєктів, які охоплюють 14 областей.

За оцінками профільного міністерства, успішне завершення цих ініціатив дозволить гарантувати стабільне та безпечне постачання питної води для понад 10 мільйонів українців.

Що передбачають ці проєкти?

будівництво та модернізацію майже 900 км водогонів;

встановлення понад 4 тисяч одиниць сучасного обладнання, що створить понад 45 МВт додаткових потужностей;

оновлення насосного обладнання, яке зможе перекачувати 3–4 мільйони кубометрів води на добу.

"Зараз ми працюємо над переходом від моделі одного джерела водопостачання до моделі стійкої та резервованої системи. Це передбачає захист ключових об'єктів, створення резервних точок водозабору, розвиток автономного водопостачання та резервного енергоживлення водоканалів", — зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За словами урядовця, оновлені системи матимуть високий запас міцності та зможуть безперебійно працювати в умовах будь-яких кризових ситуацій, забезпечуючи стабільну життєдіяльність лікарень, шкіл, промислових підприємств та житлових масивів цілих громад.

Нагадаємо, у січні стало відомо про підготовку Кабміном нової моделі водокористування півдня країни, що включає майбутню відбудову Каховської ГЕС та мережі нових водогонів. За планом уряду, реформа буде розгорнута відразу після деокупації захоплених територій і базуватиметься на максимальній автоматизації та європейських стандартах енергоефективності.