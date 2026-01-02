Відбудова Каховської ГЕС та водогони: уряд готує нову модель водокористування півдня України

Нову модель водокористування півдня України після деокупації територій планує впровадити Кабінет Міністрів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр економіки, довкілля і сільського господарства України Олексій Соболев в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, підрив Каховського водосховища став не просто актом знищення гідротехнічного об’єкта, а призвів до руйнації системоутворювального елемента всієї водної, аграрної та енергетичної інфраструктури регіону.

"Ми розглядаємо не лише питання можливого відновлення, а й нову модель водокористування півдня України, яка буде більш адаптованою до змін клімату та реальних потреб регіону", — наголосив Соболєв.

Міністр зазначив, що прямі економічні збитки від руйнування становлять близько $2,79 млрд, а загальний збиток сягає понад $11 млрд.

Щоб мінімізувати наслідки вже зараз, уряд ухвалив рішення про будівництво нових водогонів у Дніпропетровській та Миколаївській областях. Ці заходи мають на меті не лише повернути питну воду мешканцям, а й створити умови для виживання сільського господарства.

Соболєв підкреслив, що ключовою перешкодою для реставрації Каховської ГЕС є безпекова ситуація. Наявність окупаційних військ на лівому березі Дніпра блокує доступ до об’єкта для інженерів та робить регіон непривабливим для стратегічних інвесторів.

Відтак, будь-яке масштабне будівництво чи відновлення гідроспоруд можливе лише після повної деокупації територій та встановлення стабільного безпекового режиму.

Раніше "Укргідроенерго" вирішило скасувати запланований тендер на закупівлю юридичних послуг в арбітражній справі щодо руйнування Каховської гідроелектростанції.

Нагадаємо, що після підриву Каховської ГЕС, уряд виділив 120 млн грн для забезпечення жителів Миколаєва питною водою та 845 млн грн для забезпечення питною водою жителів Херсонсьої, Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей.