Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,17

--0,18

EUR

49,55

--0,24

Наличный курс:

USD

42,45

42,30

EUR

50,01

49,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Восстановление Каховской ГЭС и водопроводы: правительство готовит новую модель водопользования юга Украины

Каховская ГЭС
В Минэкономики назвали условия восстановления Каховской ГЭС / Укргидроенерго

Новую модель водопользования юга Украины после деоккупации территорий планирует внедрить Кабинет Министров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, подрыв Каховского водохранилища стал не просто актом уничтожения гидротехнического объекта, а привел к разрушению системообразующего элемента всей водной, аграрной и энергетической инфраструктуры региона.

"Мы рассматриваем не только вопрос возможного восстановления, но и новую модель водопользования юга Украины, которая будет более адаптирована к изменениям климата и реальным потребностям региона", - подчеркнул Соболев.

Министр отметил, что прямые экономические убытки от разрушения составляют около $2,79 млрд, а общий ущерб достигает более $11 млрд.

Чтобы минимизировать последствия уже сейчас, правительство приняло решение о строительстве новых водопроводов в Днепропетровской и Николаевской областях. Эти меры преследуют цель не только вернуть питьевую воду жителям, но и создать условия для выживания сельского хозяйства.

Соболев подчеркнул, что ключевым препятствием для реставрации Каховской ГЭС является ситуация безопасная. Наличие оккупационных войск на левом берегу Днепра блокирует доступ к объекту для инженеров и делает регион непривлекательным для стратегических инвесторов.

Следовательно, любое масштабное строительство или восстановление гидросооружений возможно только после полной деоккупации территорий и установления стабильного режима безопасности.

Ранее "Укргидроэнерго" решило отменить запланированный тендер на закупку юридических услуг по арбитражному делу по разрушению Каховской гидроэлектростанции .

Напомним, что после взрыва на Каховской ГЭС правительство выделило 120 миллионов гривен на обеспечение питьевой водой жителей Николаева и 845 миллионов гривен на обеспечение питьевой водой жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Автор:
Татьяна Бессараб