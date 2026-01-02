Восстановление Каховской ГЭС и водопроводы: правительство готовит новую модель водопользования юга Украины

Новую модель водопользования юга Украины после деоккупации территорий планирует внедрить Кабинет Министров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, подрыв Каховского водохранилища стал не просто актом уничтожения гидротехнического объекта, а привел к разрушению системообразующего элемента всей водной, аграрной и энергетической инфраструктуры региона.

"Мы рассматриваем не только вопрос возможного восстановления, но и новую модель водопользования юга Украины, которая будет более адаптирована к изменениям климата и реальным потребностям региона", - подчеркнул Соболев.

Министр отметил, что прямые экономические убытки от разрушения составляют около $2,79 млрд, а общий ущерб достигает более $11 млрд.

Чтобы минимизировать последствия уже сейчас, правительство приняло решение о строительстве новых водопроводов в Днепропетровской и Николаевской областях. Эти меры преследуют цель не только вернуть питьевую воду жителям, но и создать условия для выживания сельского хозяйства.

Соболев подчеркнул, что ключевым препятствием для реставрации Каховской ГЭС является ситуация безопасная. Наличие оккупационных войск на левом берегу Днепра блокирует доступ к объекту для инженеров и делает регион непривлекательным для стратегических инвесторов.

Следовательно, любое масштабное строительство или восстановление гидросооружений возможно только после полной деоккупации территорий и установления стабильного режима безопасности.

Ранее "Укргидроэнерго" решило отменить запланированный тендер на закупку юридических услуг по арбитражному делу по разрушению Каховской гидроэлектростанции .

Напомним, что после взрыва на Каховской ГЭС правительство выделило 120 миллионов гривен на обеспечение питьевой водой жителей Николаева и 845 миллионов гривен на обеспечение питьевой водой жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей.