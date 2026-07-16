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Уряд виділив 124,8 млн грн на водопостачання у двох громадах Дніпропетровщини

вода
Уряд виділив 124,8 млн грн на водопостачання у двох громадах Дніпропетровщини / Depositphotos

Кабінет міністрів виділив 124,8 млн грн із резервного фонду державного бюджету для підтримки підприємств, які забезпечують централізоване водопостачання та водовідведення у Марганецькій і Покровській громадах Дніпропетровської області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Кошти спрямують Дніпропетровській обласній військовій адміністрації для двох комунальних підприємств:

  • 56,3 млн грн — КП "Марганецьводоканал" Марганецької міської ради;
  • 68,5 млн грн — Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства.

Фінансування має частково покрити витрати підприємств, зокрема на оплату спожитої електроенергії, та підтримати їхню стабільну роботу в умовах воєнного стану.

"Для прифронтових громад стабільне водопостачання є питанням базової безпеки людей. Через воєнні дії та постійне навантаження комунальні підприємства працюють у надзвичайно складних умовах", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

За його словами, виділені кошти мають допомогти забезпечити безперебійну роботу підприємств і не допустити зупинки водопостачання для жителів Марганецької та Покровської громад.

У міністерстві зазначають, що рішення уряду спрямоване на запобігання надзвичайній ситуації техногенного характеру, яка могла б виникнути через порушення стабільного водопостачання населення.

Додамо, в Україні побудують та оновлять майже 900 кілометрів водогонів для 10 мільйонів громадян. Стару модель постачання води повністю ліквідують.

Автор:
Тетяна Гойденко