В Україні посилюють контроль за водопостачанням: перевірятимуть якість, тарифи та скарги

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила нову Інструкцію з моніторингу водопостачання та водовідведення, щоб контролювати прозорість тарифів, якість послуг і розгляд скарг споживачів.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба державного регулятора.

Мета моніторингу

Документ визначає порядок збору й аналізу інформації про функціонування цієї галузі. Це дасть змогу регулятору оцінювати стан сфери, відстежувати тенденції та виявляти ризики для споживачів і підприємств.

Моніторинг спрямований на підвищення ефективності роботи системи, виявлення порушень законодавства та інформування громадськості.

Що контролюватимуть

Під час моніторингу регулятор відстежуватиме такі напрямки:

прозорість діяльності підприємств;

звернення споживачів та результати їх розгляду;

тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення;

розроблення та виконання інвестиційних програм, зокрема проєктів за підтримки міжнародних фінансових організацій;

надійність і безперебійність надання послуг;

якість обслуговування; дотримання вимог законодавства;

показники та тенденції, що свідчать про ризики порушень.

Для цього регулятор використовуватиме звіти підприємств, дані органів державної влади й місцевого самоврядування, звернення громадян, результати перевірок та інформацію з відкритих джерел. Результати аналізу стануть підставою для проведення перевірок правильності встановлення тарифів.

Документ забезпечує реалізацію повноважень регулятора в умовах воєнного стану, коли функції з регулювання розподілені між НКРЕКП, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування.

Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення на вебсайті НКРЕКП, і діятиме протягом воєнного стану та 12 місяців після його припинення чи скасування.

Нагадаємо, у липні НКРЕКП схвалила проєкт Порядку проведення контрольних перевірок правильності встановлення місцевою владою тарифів на водопостачання та водовідведення.