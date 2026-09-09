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В Україні посилюють контроль за водопостачанням: перевірятимуть якість, тарифи та скарги
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила нову Інструкцію з моніторингу водопостачання та водовідведення, щоб контролювати прозорість тарифів, якість послуг і розгляд скарг споживачів.
Як пише Dilo, про це інформує пресслужба державного регулятора.
Мета моніторингу
Документ визначає порядок збору й аналізу інформації про функціонування цієї галузі. Це дасть змогу регулятору оцінювати стан сфери, відстежувати тенденції та виявляти ризики для споживачів і підприємств.
Моніторинг спрямований на підвищення ефективності роботи системи, виявлення порушень законодавства та інформування громадськості.
Що контролюватимуть
Під час моніторингу регулятор відстежуватиме такі напрямки:
- прозорість діяльності підприємств;
- звернення споживачів та результати їх розгляду;
- тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення;
- розроблення та виконання інвестиційних програм, зокрема проєктів за підтримки міжнародних фінансових організацій;
- надійність і безперебійність надання послуг;
- якість обслуговування; дотримання вимог законодавства;
- показники та тенденції, що свідчать про ризики порушень.
Для цього регулятор використовуватиме звіти підприємств, дані органів державної влади й місцевого самоврядування, звернення громадян, результати перевірок та інформацію з відкритих джерел. Результати аналізу стануть підставою для проведення перевірок правильності встановлення тарифів.
Документ забезпечує реалізацію повноважень регулятора в умовах воєнного стану, коли функції з регулювання розподілені між НКРЕКП, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування.
Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення на вебсайті НКРЕКП, і діятиме протягом воєнного стану та 12 місяців після його припинення чи скасування.
Нагадаємо, у липні НКРЕКП схвалила проєкт Порядку проведення контрольних перевірок правильності встановлення місцевою владою тарифів на водопостачання та водовідведення.