Українську енергобіржу готують до інтеграції ринку електроенергії з ЄС

НКРЕКП планує призначити ТОВ "Українська енергетична біржа" номінованим оператором ринку електричної енергії (NEMO). Такий статус дозволить УЕБ брати участь у сполученні українського ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку з європейськими ринками.

Про це інформує Dilo з посиланням на матеріали expro.

Відповідне рішення регулятор планує розглянути на засіданні 17 листопада 2026 року.

Згідно з проєктом постанови, УЕБ пропонують призначити NEMO на чотири роки - до 17 листопада 2030 року включно.

Заявка біржі на отримання відповідного статусу надійшла до НКРЕКП 29 вересня. Після опрацювання документів Управління ліцензування регулятора дійшло висновку, що УЕБ відповідає критеріям, передбаченим законом "Про ринок електричної енергії".

Як працюватиме УЕБ

На першому етапі передбачається використання моделі serviced NEMO, або обслуговуваного номінованого оператора ринку.

За такою моделлю УЕБ залучатиме на договірних умовах іншого європейського NEMO, якому передаватимуть частину завдань, пов’язаних зі сполученням ринку "на добу наперед" та внутрішньодобових ринків.

При цьому відповідальність за виконання функцій та дотримання законодавства залишатиметься за Українською енергетичною біржею.

Для роботи за такою моделлю УЕБ уже уклала договір про співробітництво з європейським номінованим оператором ринку.

Технічну роботу планують забезпечувати за допомогою власної ІТ-інфраструктури біржі та технологічних рішень обслуговуючого оператора.

Біржа готує правила торгів і розрахунків

УЕБ також подала проєкти правил торгів на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку, документи щодо ринкового нагляду, управління ризиками, клірингу та розрахунків.

Після отримання статусу NEMO біржа планує укласти комплекс договорів, необхідних для проведення клірингу та розрахунків за результатами торгів.

Крім того, 1 вересня УЕБ та НЕК "Укренерго" уклали меморандум про взаємодію щодо реалізації механізмів сполучення ринків. Він передбачає підготовку договірної бази, технічну та інформаційну взаємодію, а також інтеграцію інформаційних систем і бізнес-процесів.

Після призначення УЕБ номінованим оператором має бути укладений багатосторонній договір взаємодії між NEMO та оператором системи передачі.

У разі ухвалення постанови НКРЕКП протягом одного робочого дня має повідомити про призначення Раду регуляторних органів Енергетичного співтовариства.

Нагадаємо, раніше НКРЕКП уже призначила першого NEMO в Україні - відповідний статус отримало АТ "Оператор ринку". Призначення таких операторів є одним із етапів підготовки до сполучення українського та європейського ринків електроенергії.