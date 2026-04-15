Суд залишив Галущенка під вартою ще на два місяці

Галущенко перебуватиме під вартою ще два місяці / Суспільне

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 15 квітня продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для ексміністра енергетики Германа Галущенка. Посадовець перебуватиме під вартою ще два місяці.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у ВАКС.

Суд також зберіг можливість внесення застави. Її розмір становить 200 млн грн.

У разі внесення коштів на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.  

Справа Галущенка

Нагадаємо, 17 лютого 2026 року суд обрав запобіжний захід ексміністру енергетики Герману Галущенку — тримання під вартою строком на 60 днів з дня фактичного затримання до 15 квітня з можливістю застави 200 мільйонів гривень.

15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України Галущенка затримали детективи НАБУ. Слідство стверджує, що він причетний до операції "Мідас", що стосується розкрадання коштів в "Енергоатомі".

Правоохоронні органи повідомили ексміністру енергетики про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 209 КК України.

19 листопада 2025 року Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук на тлі корупційного скандалу у сфері енергетики. 

Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 рік, а з 17 липня до 19 листопада 2025 року був міністром юстиції.

Його звільнили з уряду на тлі скандалу навколо операції "Мідас". Справа НАБУ під назвою "Мідас" стосується масштабної корупції у сфері енергетики, співорганізатором якої, за даними слідства, є бізнесмен Тимур Міндіч.

