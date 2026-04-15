Суд оставил Галущенко под стражей еще на два месяца

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 15 апреля продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для эксминистра энергетики Германа Галущенко. Чиновник будет находиться под стражей еще два месяца.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в ВАКС.

Суд также сохранил возможность внесения залога. Ее размер составляет 200 млн. грн.

В случае внесения средств на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

Дело Галущенко

Напомним, 17 февраля 2026 года суд избрал меру пресечения эксминистру энергетики Герману Галущенко — содержание под стражей сроком на 60 дней со дня фактического задержания до 15 апреля с возможностью залога 200 миллионов гривен.

15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины Галущенко задержали детективы НАБУ. Следствие утверждает, что он причастен к операции "Мидас", касающейся хищения средств в "Энергоатоме".

Правоохранительные органы сообщили эксминистру энергетики о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

19 ноября 2025 года Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении министра юстиции Германа Галущенко и министерки энергетики Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.

Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 год, а с 17 июля по 19 ноября 2025 года был министром юстиции.

Его уволили из правительства на фоне скандала вокруг операции "Мидас". Дело НАБУ под названием "Мидас" касается масштабной коррупции в сфере энергетики, соорганизатором которой, по данным следствия, есть бизнесмен Тимур Миндич.