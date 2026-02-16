Бывшему министру энергетики Галущенко объявили подозрение: детали дела

НАБУ и САП объявили подозрение бывшему министру энергетики Герману Галущенко.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в НАБУ.

Отмечается, что экс-министр разоблачен на отмывании средств и участии в преступной организации. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Детали дела

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляющаяся заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около $100 млн "инвестиций".

Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем. Среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого эк-сминистра, отметили в НАБУ.

В целях сокрытия его участия на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китсе и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей чиновника.

Эти компании стали "инвесторами" фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого стали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.

Полученные в Украине и по процедуре международного сотрудничества с компетентными органами ряда стран материалы свидетельствуют, что в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как Рокет, преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

Эти средства легализовывались через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд.

Установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более $7,4 млн. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.

Часть этих средств потратили на оплату обучения в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальные положили на депозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.

Следствие продолжается. В рамках расследования указанных фактов НАБУ сотрудничает с 15 странами мира.

15 февраля 2026 при попытке покинуть территорию Украины Галущенко задержали детективы НАБУ.

Герман Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 год, а с 17 июля по 19 ноября 2025 года был министром юстиции.

19 ноября Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении министра юстиции Германа Галущенко на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.

Коррупционная схема в энергетике, где фигурирует Галущенко

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Ф урсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.

1 декабря ВАКС заочно выбрал мера пресечения бизнесмена Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.