Суд відмовив адвокатам Галущенка: колишній міністр енергетики лишається під вартою

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) розглянула скаргу сторони захисту колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка. За результатами засідання судді прийняли рішення залишити запобіжний захід без змін.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у пресслужбі АП ВАКС

Таким чином, попередня ухвала слідчого судді від 15 квітня 2026 року залишається в силі, підтверджуючи необхідність подальшого обмеження волі для експосадовця на час проведення слідства з альтернативою внесення 200 млн грн застави.

Як пише Суспільне, окрім помʼякшення запобіжного заходу, адвокати клопотали про зменшення застави з 200 мільйонів до 30 мільйонів гривень.

У відповідь на запитання від судді Галущенко зазначив, що розмір застави є непомірним, бо сума в 30 мільйонів є тією, яку він фактично має, а всі інші відомості про рахунки компаній, в яких він, нібито, фігурує, не є його і там не фігурує його прізвище.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає. Наразі застава не внесена, особа перебуває під вартою.

Справа Галущенка

Нагадаємо, 17 лютого 2026 року суд обрав запобіжний захід ексміністру енергетики Герману Галущенку — тримання під вартою строком на 60 днів з дня фактичного затримання до 15 квітня з можливістю застави 200 мільйонів гривень.

15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України Галущенка затримали детективи НАБУ. Слідство стверджує, що він причетний до операції "Мідас", що стосується розкрадання коштів в "Енергоатомі".

19 листопада 2025 року Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук на тлі корупційного скандалу у сфері енергетики.

Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 рік, а з 17 липня до 19 листопада 2025 року був міністром юстиції.

Його звільнили з уряду на тлі скандалу навколо операції "Мідас". Справа НАБУ під назвою "Мідас" стосується масштабної корупції у сфері енергетики, співорганізатором якої, за даними слідства, є бізнесмен Тимур Міндіч.