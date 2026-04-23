Суд отказал адвокатам Галущенко: бывший министр энергетики остается под стражей

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобу стороны защиты бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко. По результатам заседания судьи приняли решение оставить меру пресечения без изменений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в пресс-службе АП ВАКС

Таким образом, предварительное определение следователя судьи от 15 апреля 2026 года остается в силе, подтверждая необходимость дальнейшего ограничения свободы для экс-чиновника на время проведения следствия с альтернативой внесения 200 млн грн залога.

Как пишет Суспільне, кроме смягчения меры пресечения, адвокаты ходатайствовали об уменьшении залога с 200 миллионов до 30 миллионов гривен.

В ответ на вопрос от судьи Галущенко отметил, что размер залога непомерен, потому что сумма в 30 миллионов является той, которую он фактически имеет, а все остальные сведения о счетах компаний, в которых он якобы фигурирует, не есть его и там не фигурирует его фамилия.

По результатам разбирательства коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит. Залог не внесен, лицо находится под стражей.

Дело Галущенко

Напомним, 17 февраля 2026 года суд избрал меру пресечения эксминистру энергетики Герману Галущенко — содержание под стражей сроком 60 дней со дня фактического задержания до 15 апреля с возможностью залога 200 миллионов гривен.

15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины Галущенко задержали детективы НАБУ. Следствие утверждает, что он причастен к операции "Мидас", касающейся хищения средств в "Энергоатоме".

19 ноября 2025 года Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении министра юстиции Германа Галущенко и министерки энергетики Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.

Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 год, а с 17 июля по 19 ноября 2025 года был министром юстиции.

Его уволили из правительства на фоне скандала вокруг операции "Мидас". Дело НАБУ под названием "Мидас" касается масштабной коррупции в сфере энергетики, соорганизатором которой, по данным следствия, есть бизнесмен Тимур Миндич.