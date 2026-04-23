Плата за землю: за три месяца местные бюджеты получили около 12 млрд грн
За первый квартал 2026 плата за землю пополнила местные бюджеты на 11,6 млрд грн. Это на 1,3 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году, что составляет рост на 13,1%.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
Наибольшие суммы поступили из следующих регионов:
- Днепропетровщина – 2,1 млрд грн;
- Киев – 1,7 млрд грн;
- Одесщина – 1 млрд грн;
- Львовщина – 0,9 млрд. грн.
В ГНСУ отметили, что физические лица вправе проверить правильность начисления земельного налога или арендной платы. Для этого необходимо обратиться в налоговый орган по месту регистрации или по местонахождению участка. Обращение можно подать в письменном виде или онлайн через "Электронный кабинет" в разделе "Переписка с ДПС".
При сверке плательщики могут уточнить следующие данные:
- площадь и количество земельных участков или паев;
- наличие права на льготы;
- размер ставки земельного налога;
- начисленную сумму платы за землю.
Если при проверке обнаружено несоответствие, необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности или пользование землей или право на льготы. Налоговая служба обязана произвести перерасчет в течение десяти рабочих дней и прислать новое налоговое уведомление-решение, а предварительный документ при этом отменяется. Граждане, владеющие несколькими участками, могут обращаться для сверки по месту расположения любого из них.
Напомним, в течение января и февраля 2026 года украинские плательщики направили в бюджеты более 7,4 миллиарда гривен платы за землю. Этот показатель показал рост на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.