Поступления от платы за землю выросли на 15%: какие самые крупные плательщики среди регионов

Земельный налог вырос на 15% / Depositphotos

За 10 месяцев 2025 года в местные бюджеты поступило 37,7 млрд. грн. платы за землю. По сравнению с прошлым годом поступления земельного налога выросли на 15,3% или на 5 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о Председателя Государственной налоговой службы (ГНС) Леся Карнаух.

По ее словам, налогоплательщики Днепропетровской области и Киева обеспечили более трети всех поступлений земельного налога в местные бюджеты с начала года.

Лидерами по вкладу стали:

  • Днепропетровская область: 6,7 млрд грн;
  • Киев (столица): 5,3 млрд. грн;
  • Одесская область: 3,3 млрд грн;
  • Львовщина: 2,6 млрд. грн.

О земельном налоге

Плата за землю, являющаяся ключевым источником наполнения местных бюджетов, включает земельный налог и арендную плату за участки государственной и коммунальной собственности.

Эти средства направляются на финансирование инфраструктурных, социальных проектов, а также развитие и благоустройство территорий общин. Его платят владельцы земельных участков и землепользователи.

Размер налога устанавливает местный совет. Он зависит от целевого назначения участка, нормативной денежной оценки земли и ставок, утвержденных в обществе. Информацию о начислении плательщики получают в налоговом уведомлении-решении, которое также отражается в электронном кабинете.

Напомним, с начала года по октябрь 2025 года общины получили 33,8 млрд грн платы за землю, что на 15,3% или на 4,5 млрд грн превышает показатели аналогичного периода прошлого года (29,3 млрд грн).

Автор:
Татьяна Бессараб