Земельный налог для горнодобывающих участков: какие новые правила и ставки в октябре

С 1 октября 2025 г. для земельных участков горнодобывающих предприятий вводятся новые ставки земельного налога.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Налоговой службы.

О налогах

С 1 октября 2025 года меняется порядок налогообложения земельных участков, предоставленных горнодобывающим предприятиям для добычи и разработки полезных ископаемых.

Согласно закону Украины от 16 июля 2025 года № 4536-ІХ, установлены отдельные ставки земельного налога для следующих участков:

8% от нормативной денежной оценки – если участок имеет проведенную нормативную оценку;

от нормативной денежной оценки – если участок имеет проведенную нормативную оценку; 12% от нормативной денежной оценки пашни по АР Крым или области – если оценка конкретного участка не проведена.

Для этих земель действует специальный порядок взимания налога, по которому фактически применяется только 25% установленных ставок. В результате реальные ставки налога составляют:

2% – для участков с проведенной нормативной оценкой;

– для участков с проведенной нормативной оценкой; 3% – для участков без оценки.

Таким образом, фактическая налоговая нагрузка не превышает предельные размеры, предусмотренные Налоговым кодексом Украины, которые составляют 3% и 5% соответственно.

Сколько будут действовать новые правила

Новые правила налогообложения земельных участков будут действовать с 1 по 4 октября 2025 года.

Это связано с тем, что с 5 октября вступает в силу Закон Украины от 21 августа 2025 № 4577-ІХ, который возвращает статьи 274 и 277 Налогового кодекса в предыдущую редакцию. Таким образом, изменения, введенные Законом № 4536-IX, утратят силу уже через несколько дней после их введения.

В связи с тем, что налогооблагаемая база земельных участков изменится в течение этого короткого периода (01–04 октября 2025 года), плательщики платы за землю обязаны уточнить свои налоговые обязательства.

Уточняющую налоговую декларацию следует подать не позднее 20 ноября 2025 года в соответствии с пунктом 286.4 статьи 286 Налогового кодекса Украины.

Напомним, землевладельцы и арендаторы земельных участков перечислили около 25,5 млрд грн в местные бюджеты в январе-июле 2025 года.