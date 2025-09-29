Земельний податок для гірничодобувних ділянок: які нові правила та ставки у жовтні

З 1 жовтня 2025 року для земельних ділянок гірничодобувних підприємств вводяться нові ставки земельного податку.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Податкової служби.

Про податки

З 1 жовтня 2025 року змінюється порядок оподаткування земельних ділянок, наданих гірничодобувним підприємствам для видобутку та розробки корисних копалин.

Відповідно до закону України від 16 липня 2025 року № 4536-ІХ, встановлено окремі ставки земельного податку для таких ділянок:

8 % від нормативної грошової оцінки – якщо ділянка має проведену нормативну оцінку;

від нормативної грошової оцінки – якщо ділянка має проведену нормативну оцінку; 12 % від нормативної грошової оцінки ріллі по АР Крим або області – якщо оцінку конкретної ділянки не проведено.

Для цих земель діє спеціальний порядок справляння податку, за яким фактично застосовується лише 25 % від встановлених ставок. У результаті реальні ставки податку складають:

2 % – для ділянок із проведеною нормативною оцінкою;

– для ділянок із проведеною нормативною оцінкою; 3 % – для ділянок без оцінки.

Таким чином, фактичне податкове навантаження не перевищує граничні розміри, передбачені Податковим кодексом України, які становлять 3 % та 5 % відповідно.

Скільки діятимуть нові правила

Нові правила оподаткування земельних ділянок діятимуть лише з 1 по 4 жовтня 2025 року.

Це пов’язано з тим, що з 5 жовтня набирає чинності Закон України від 21 серпня 2025 року № 4577-ІХ, який повертає статті 274 та 277 Податкового кодексу до попередньої редакції. Таким чином, зміни, запроваджені Законом № 4536-ІХ, втратять чинність уже через кілька днів після їх введення.

У зв’язку з тим, що база оподаткування земельних ділянок зміниться протягом цього короткого періоду (01–04 жовтня 2025 року), платники плати за землю зобов’язані уточнити свої податкові зобов’язання.

Уточнюючу податкову декларацію слід подати не пізніше 20 листопада 2025 року відповідно до пункту 286.4 статті 286 Податкового кодексу України.

Нагадаємо, землевласники та орендарі земельних ділянок перерахували майже 25,5 млрд грн до місцевих бюджетів у січні-липні 2025 року.