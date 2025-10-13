Запланована подія 2

Поступления от платы за землю выросли на 15%: какие области пополнили казну больше всего

Местные бюджеты получили почти 34 млрд грн земельного налога

С начала года общины получили 33,8 млрд грн платы за землю, что на 15,3% или на 4,5 млрд грн, превышает показатели аналогичного периода прошлого года (29,3 млрд грн).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Государственной налоговой службы.

В соответствии с Налоговым кодексом Украины, собственники земли и землепользователи уплачивают налог со дня государственной регистрации права собственности или пользования земельным участком, а в случае прекращения таких прав – за фактический период пребывания земли в собственности или пользовании в текущем году.

Лидеры уплаты налога

Наибольшие суммы местных бюджетов уплатили следующие регионы:

  • Днепропетровская область – 6 млрд грн
  • г. Киев – 4,8 млрд грн
  • Одесская область – 3 млрд грн
  • Львовская область – 2,3 млрд грн

О земельном налоге

Плата за землю, являющаяся ключевым источником наполнения местных бюджетов, включает земельный налог и арендную плату за участки государственной и коммунальной собственности. Эти средства направляются на финансирование инфраструктурных, социальных проектов, а также развитие и благоустройство территорий общин.

Напомним, землевладельцы и арендаторы земельных участков перечислили около 25,5 млрд грн в местные бюджеты в январе-июле 2025 года.

Автор:
Татьяна Бессараб