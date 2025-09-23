- Категория
Поступления платы за землю выросли: в этом году местные бюджеты уже получили почти 30 млрд грн
В январе-августе 2025 года местные бюджеты Украины получили 29,7 млрд грн платы за землю. Это на 14,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года, когда поступления составляли почти 26 млрд грн. Дополнительные средства общины были направлены на развитие инфраструктуры и местных проектов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Государственной налоговой службы.
О земельном налоге
Плата за землю – обязательный платеж в составе налога на имущество. Он включает земельный налог или арендную плату за земельные участки государственной и коммунальной собственности.
Наибольшие поступления платы за землю зафиксированы в следующих регионах:
- Днепропетровская область - 5,2 млрд грн.
- Киев - 4,2 млрд грн.
- Одесская область - 2,6 млрд грн.
- Львовская область - 2 млрд грн.
Владельцы и пользователи земельных участков обязаны платить земельный налог со дня государственной регистрации права собственности или использования земли.
Если право собственности или использования прекращается в течение года, плата за землю начисляется только за фактический период владения или использования участком.
Напомним, землевладельцы и арендаторы земельных участков перечислили около 25,5 млрд грн в местные бюджеты в январе-июле 2025 года.