Надходження плати за землю зросли: цьогоріч місцеві бюджети вже отримали майже 30 млрд грн

Протягом січня–серпня 2025 року місцеві бюджети України отримали 29,7 млрд грн плати за землю. Це на 14,5% більше, ніж у відповідний період минулого року, коли надходження становили майже 26 млрд грн. Додаткові кошти громади спрямували на розвиток інфраструктури та місцевих проєктів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної податкової служби.

Про земельний податок

Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно. Він включає в себе земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Найбільші надходження плати за землю зафіксовано у таких регіонах:

Дніпропетровська область — 5,2 млрд грн.

Київ — 4,2 млрд грн.

Одеська область — 2,6 млрд грн.

Львівська область — 2 млрд грн.

Власники та користувачі земельних ділянок зобов’язані сплачувати земельний податок з дня державної реєстрації права власності або користування землею.

Якщо право власності чи користування припиняється протягом року, плата за землю нараховується лише за фактичний період володіння або користування ділянкою.

Нагадаємо, землевласники та орендарі земельних ділянок перерахували майже 25,5 млрд грн до місцевих бюджетів у січні-липні 2025 року.