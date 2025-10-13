Надходження від плати за землю зросли на 15%: які області поповнили казну найбільше

З початку року громади отримали 33,8 млрд грн плати за землю, що на 15,3%, або на 4,5 млрд грн, перевищує показники аналогічного періоду минулого року (29,3 млрд грн).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної податкової служби.

Відповідно до Податкового кодексу України власники землі та землекористувачі сплачують податок із дня державної реєстрації права власності або користування земельною ділянкою, а у разі припинення таких прав – за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Лідери сплати податку

Найбільші суми до місцевих бюджетів сплатили такі регіони:

Дніпропетровська область – 6 млрд грн

– 6 млрд грн м. Київ – 4,8 млрд грн

– 4,8 млрд грн Одеська область – 3 млрд грн

– 3 млрд грн Львівська область – 2,3 млрд грн

Про земельний податок

Плата за землю, яка є ключовим джерелом наповнення місцевих бюджетів, включає земельний податок та орендну плату за ділянки державної та комунальної власності. Ці кошти спрямовуються на фінансування інфраструктурних, соціальних проєктів, а також на розвиток та благоустрій територій громад.

Нагадаємо, землевласники та орендарі земельних ділянок перерахували майже 25,5 млрд грн до місцевих бюджетів у січні-липні 2025 року.