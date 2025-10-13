Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,60

+0,10

EUR

48,11

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,61

41,51

EUR

48,65

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Надходження від плати за землю зросли на 15%: які області поповнили казну найбільше

аукціони, земля, оренда
Місцеві бюджети отримали майже 34 млрд грн земельного податку / Depositphotos

З початку року громади отримали 33,8 млрд грн плати за землю, що на 15,3%, або на 4,5 млрд грн, перевищує показники аналогічного періоду минулого року (29,3 млрд грн).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної податкової служби.

Відповідно до Податкового кодексу України власники землі та землекористувачі сплачують податок із дня державної реєстрації права власності або користування земельною ділянкою, а у разі припинення таких прав – за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Лідери сплати податку

Найбільші суми до місцевих бюджетів сплатили такі регіони:

  • Дніпропетровська область – 6 млрд грн
  • м. Київ – 4,8 млрд грн
  • Одеська область – 3 млрд грн
  • Львівська область – 2,3 млрд грн

Про земельний податок

Плата за землю, яка є ключовим джерелом наповнення місцевих бюджетів, включає земельний податок та орендну плату за ділянки державної та комунальної власності. Ці кошти спрямовуються на фінансування інфраструктурних, соціальних проєктів, а також на розвиток та благоустрій територій громад.

Нагадаємо, землевласники та орендарі земельних ділянок перерахували майже 25,5 млрд грн до місцевих бюджетів у січні-липні 2025 року.

Автор:
Тетяна Бесараб