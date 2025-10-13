- Категорія
Надходження від плати за землю зросли на 15%: які області поповнили казну найбільше
З початку року громади отримали 33,8 млрд грн плати за землю, що на 15,3%, або на 4,5 млрд грн, перевищує показники аналогічного періоду минулого року (29,3 млрд грн).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної податкової служби.
Відповідно до Податкового кодексу України власники землі та землекористувачі сплачують податок із дня державної реєстрації права власності або користування земельною ділянкою, а у разі припинення таких прав – за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.
Лідери сплати податку
Найбільші суми до місцевих бюджетів сплатили такі регіони:
- Дніпропетровська область – 6 млрд грн
- м. Київ – 4,8 млрд грн
- Одеська область – 3 млрд грн
- Львівська область – 2,3 млрд грн
Про земельний податок
Плата за землю, яка є ключовим джерелом наповнення місцевих бюджетів, включає земельний податок та орендну плату за ділянки державної та комунальної власності. Ці кошти спрямовуються на фінансування інфраструктурних, соціальних проєктів, а також на розвиток та благоустрій територій громад.
Нагадаємо, землевласники та орендарі земельних ділянок перерахували майже 25,5 млрд грн до місцевих бюджетів у січні-липні 2025 року.