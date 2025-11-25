Надходження від плати за землю зросли на 15%: які найбільші платники серед регіонів

За 10 місяців 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 37,7 млрд грн плати за землю. Порівняно з минулим роком надходження земельного податку зросли на 15,3 %, або на 5 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о Голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух.

За її словами, платники податків Дніпропетровської області та Києва забезпечили понад третину усіх надходжень земельного податку до місцевих бюджетів з початку року.

Лідерами за внеском стали:

Дніпропетровщина: 6,7 млрд грн;

6,7 млрд грн; Київ (столиця): 5,3 млрд грн;

5,3 млрд грн; Одещина: 3,3 млрд грн;

3,3 млрд грн; Львівщина: 2,6 млрд грн.

Про земельний податок

Плата за землю, яка є ключовим джерелом наповнення місцевих бюджетів, включає земельний податок та орендну плату за ділянки державної та комунальної власності.

Ці кошти спрямовуються на фінансування інфраструктурних, соціальних проєктів, а також на розвиток та благоустрій територій громад. Його платять власники земельних ділянок та землекористувачі.

Розмір податку встановлює місцева рада. Він залежить від цільового призначення ділянки, нормативної грошової оцінки землі та ставок, затверджених у громаді. Інформацію про нарахування платники отримують у податковому повідомленні-рішенні, яке також відображається в електронному кабінеті.

Нагадаємо, з початку року по жовтень 2025 року громади отримали 33,8 млрд грн плати за землю, що на 15,3%, або на 4,5 млрд грн, перевищує показники аналогічного періоду минулого року (29,3 млрд грн).