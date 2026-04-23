Плата за землю: за три місяці місцеві бюджети отримали майже 12 млрд грн

За перший квартал 2026 року плата за землю поповнила місцеві бюджети на 11,6 млрд грн. Це на 1,3 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, що становить зростання на 13,1%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Найбільші суми надійшли з наступних регіонів:

Дніпропетровщина – 2,1 млрд грн;

Київ – 1,7 млрд грн;

Одещина – 1 млрд грн;

Львівщина – 0,9 млрд грн.

У ДПСУ зазначили, що фізичні особи мають право перевірити правильність нарахування земельного податку або орендної плати. Для цього необхідно звернутися до податкового органу за місцем реєстрації або за місцем розташування ділянки. Звернення можна подати письмово або онлайн через "Електронний кабінет" у розділі "Листування з ДПС".

Під час звірки платники можуть уточнити такі дані:

площу та кількість земельних ділянок або паїв;

наявність права на пільги;

розмір ставки земельного податку;

нараховану суму плати за землю.

Якщо під час перевірки виявлено невідповідності, необхідно надати документи, що підтверджують право власності чи користування землею або право на пільги. Податкова служба зобов’язана здійснити перерахунок протягом десяти робочих днів та надіслати нове податкове повідомлення-рішення, а попередній документ при цьому скасовується. Громадяни, які володіють кількома ділянками, можуть звертатися для звірки за місцем розташування будь-якої з них.

Нагадаємо, протягом січня та лютого 2026 року українські платники спрямували до бюджетів понад 7,4 мільярда гривень плати за землю. Цей показник продемонстрував зростання на 12,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.