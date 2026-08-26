Сенс Банк відсторонив директорку фінмоніторингу й призначив нового члена наглядової ради

Акціонерне товариство "Сенс Банк" повідомило про долучення до Наглядової ради нового незалежного члена в межах оновлення системи корпоративного управління, а також про відсторонення від роботи директорки департаменту фінансового моніторингу Людмили Снігур.

Про це пише Delo.ua.

Директора фінмоніторингу відсторонили й заблокували доступ до систем

Як повідомили в пресслужбі банку, директорці департаменту фінансового моніторингу на період відсторонення від виконання посадових обов’язків заблокували доступ до корпоративної мережі та будь-яких систем банку.

"АТ "Сенс Банк" зацікавлений у повному з'ясуванні обставин у межах справи та продовжує співпрацю з правоохоронними органами в межах чинного законодавства", – запевнили у фінустанові.

Банк не назвав відсторонену посадовицю. Але раніше Національний банк вимагав усунути від роботи начальницю департаменту фінмоніторингу "Сенс банку" Людмилу Снігур.

До наглядової ради Сенс Банку призначили нового незалежного члена

Також до наглядової ради Сенс Банку додали нового незалежного члена — Петера Новака, який має понад 25 років досвіду у сфері ІТ та операційної діяльності, повідомили на сайті банку.

У 2007-2010 роках Новак входив до правління Tatra Banka у Словаччині, де обіймав посади COO та CIO.

У 2011–2014 роках він був керуючим директором Raiffeisen Bank International у Відні, де відповідав за міжнародні операції та ІТ. Також працював у наглядових радах банків групи Raiffeisen у Чехії, Румунії та Угорщині.

У подальшому Новак входив до правлінь словацьких банків VUB Banka, де у 2014–2019 роках відповідав за операційну діяльність, та Prima Banka, де у 2019–2023 роках обіймав посаду CIO.

У Сенс Банку зазначили, що міжнародний банківський досвід нового незалежного члена має посилити наглядову раду та сприяти подальшому розвитку корпоративного управління. Зокрема, це має допомогти банку у підготовці до приватизації.

Міністерство фінансів має чітке завдання активізувати процес продажу АТ "Сенс Банк" (Sense Bank). Кошти від продажу банку підуть на фінансування потреб Сил оборони.

Sense Bank є державним банком: у 2023 році його було виведено з ринку та передано у власність держави.

Відсторонення голови наглядової ради Сенс Банку

19 серпня уряд після справи НАБУ й САП ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради АТ "Сенс Банк" Миколу Гладишенка від виконання повноважень строком на шість місяців та ініціював відсторонення голови правління Олексія Ступака.

Після цього Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради "Сенс Банку" Миколи Гладишенка встановленим законодавством вимогам щодо незалежності.

Нацбанк також відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної непридатності наглядової ради.

Що відомо про справу?

Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення нової спецоперації — "Форест Гамп" — для викриття "високорівневої корупції".

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний Сенс Банк, щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема — для сплати застави за фігуранта "операції Мідас" (вона ж "справа Тімура Міндіча") грошима "злочинного походження".

Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім озвучені деталі вказують на колишнього міністра енергетика та юстиції Германа Галущенка.

У лютому ВАКС взяв Галущенка під варту з можливістю внесення застави.

Герман Галущенко є фігурантом масштабної операції "Мідас" (вона ж "справа Міндіча") із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили:

заступник голови Офісу президента України (йдеться про Ірину Мудру );

); голова правління та голова наглядової ради державного "Сенс Банку" (йдеться про Олексія Ступака та Миколу Гладишенка );

та ); екснародний депутат (йдеться про Максима Микитася).

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Відповідний указ датований 19 серпня.

25 серпня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо запобіжного заходу для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, яка також є фігуранткою цієї справи. Суд обрав їй тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн.