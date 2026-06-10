Бизнесу после обстрелов дадут кредиты под 0%: что известно о новой программе

Украинские предприятия, понесшие убытки из-за войны, смогут привлечь до 150 млн грн льготного финансирования. Новое направление государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предусматривает кредитование под 0% в первые два года и призвано помочь бизнесу быстрее возобновить производство.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минеокномики.

Государство готовит беспроцентные кредиты

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины продолжает серию региональных встреч, посвященных поддержке и восстановлению пострадавших в результате российской агрессии предприятий. Очередное совещание провели для представителей бизнеса Николаевской области - региона, который регулярно подвергается враждебным обстрелам и нуждается в дополнительных инструментах для восстановления экономической активности.

В ходе встречи предпринимателям презентовали как действующие государственные программы поддержки, так и новые финансовые возможности, которые в ближайшее время станут доступны бизнесу. В частности, Минэкономики работает над запуском нового направления программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для предприятий, понесших убытки из-за войны войны.

Новый механизм будет предусматривать льготное кредитование под 0% годовых в первые два года с возможностью привлечь до 150 млн грн на возобновление производства и развитие деятельности.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, предприятия, продолжающие работать в условиях постоянных обстрелов, сохраняющие рабочие места и поддерживающие экономику общин, должны иметь доступ к быстрым и действенным инструментам восстановления. Именно поэтому государство не только расширяет действующие программы поддержки, но и разрабатывает новые механизмы финансирования для пострадавшего от войны бизнеса.

Кроме нового кредитного инструмента, участникам встречи представили программы, уже действующие в рамках политики "Сделано в Украине".

Среди них – гранты для перерабатывающих предприятий на восстановление производственных мощностей. Бизнес может получить до 16 млн грн компенсации, но не больше суммы подтвержденного ущерба. Государство покрывает до 80% стоимости проекта, еще 20% должно обеспечить заявитель.

Также предпринимателям напомнили о программе страхования военных рисков, реализуемой Экспортно-кредитным агентством. Для компаний, работающих на прифронтовых территориях, предусмотрена компенсация до 30 млн грн за поврежденное или уничтоженное имущество. Для бизнеса по всей стране доступно возмещение стоимости страхования от военных рисков в размере до 3 млн. грн.

Еще одним инструментом поддержки является программа "Точка опоры", которая помогает предприятиям хранить работников во время вынужденного простоя. В рамках программы работодатели могут получить компенсацию расходов по оплате труда и уплату единого социального взноса на период возобновления работы.

Участники встречи также получили консультации по условиям участия в государственных программах и порядке подачи заявок. В Минэкономики подчеркивают, что серия региональных совещаний будет продолжаться, чтобы как можно больше предприятий в пострадавших регионах могли воспользоваться доступными инструментами поддержки, возобновить производство и сохранить рабочие места.

В мероприятии приняли участие представители Верховной Рады, Экспортно-кредитного агентства, Государственной службы занятости, Николаевской областной военной администрации и местного бизнеса

Заметим, что несмотря на то, что банки фиксируют рост спроса бизнеса на кредиты, фокус смещается от льготных программ с государственной поддержкой к комбинированным решениям на рыночных условиях.