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Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1569-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 11 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 251 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав 100 авіаційних ударів, скинувши 292 керованих авіаційних бомби. Крім того, застосував 9293 дрони-камікадзе та здійснив 3248 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Червоний Пахар Сумської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразила дві артилерійські системи, три пункти управління безпілотними літальними апаратами, чотири пункти управління та п’ять районів зосередження живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне бойове зіткнення, агресор завдав три авіаудари із застосуванням семи керованих авіаційних бомб та здійснив 90 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів в районі Стариці та в бік Охрімівки, Кіндрашівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили дві спроби ворога просунутися вперед в напрямку населеного пункту Куп’янськ Вузловий.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону біля населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Ямпіль та в бік Лиману та Озерного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 14 разів поблизу Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну спробу витіснити наших захисників із займаних позицій у районі Часового Яру.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 14 атак поблизу Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки та в бік Костянтинівки, Миколайпілля, Вільного, Білицького.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах Родинського, Никанорівки, Іванівки, Гришиного, Василівки, Котлиного, Удачного та в напрямку Вільного, Ганнівки, Білицького, Олександрівки, Шевченко, Новоолександрівки, Новогришиного, Сергіївки, Новопідгороднього, Новопавлівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, поблизу Зеленого Гаю, Тернового та в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 29 атак: в районах Рибного, Прилук, Залізничного, Чарівного та в бік Добропілля, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гіркого, Новоселівки, Гуляйпільського.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили шість спроб противника просунутися вперед в районах Степногірська, Щербаків та в бік Нової Токмачки, Чарівного.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну марну спробу прорвати нашу оборону в районі о. Білогрудого.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько