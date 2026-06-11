Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года

Продолжается 1569-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 251 боевое столкновение.

Вчера противник нанес 100 авиационных ударов, сбросив 292 управляемых авиационных бомбы. Кроме того, применил 9293 дрона-камикадзе и произвел 3248 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Товстодубово, Бачевск, Красный Пахарь Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация сил обороны поразила две артиллерийские системы, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами, четыре пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение, агрессор нанес три авиаудара с применением семи управляемых авиационных бомб и осуществил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону Охримовки, Кондрашовки.

На Купянском направлении наши защитники остановили две попытки врага продвинуться вперед в направлении населенного пункта Купянск Узловой.

На Лиманском направлении враг 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону возле населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Ямполь и в сторону Лимана и Озерного.

На Славянском направлении противник штурмовал 14 раз вблизи Закотного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг предпринял одну попытку вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Временного Яра.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 14 атак вблизи Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Степановки и в сторону Константиновки, Николайполья, Свободного, Белицкого.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах Родинского, Никаноровки, Ивановки, Гришиного, Васильевки, Котлиного, Удачного и в направлении Свободного, Ганновки, Белицкого, Александровки, Шевченко, Новоалександровки, Новогришиного, Сергеевки, Новопод.

На Александровском направлении противник атаковал четыре раза, вблизи Зеленого Роща, Тернового и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 29 атак: в районах Рыбного, Прилук, Железнодорожного, Волшебного и в сторону Доброполья, Воздвижовки, Верхней Терсы, Горького, Новоселовки, Гуляйпольского.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли шесть попыток противника продвинуться вперед в районах Степногорска, Щербаков и в сторону Новой Токмачки, Волшебного.

На Приднепровском направлении противник предпринял одну тщетную попытку прорвать нашу оборону в районе о. Белогорудого.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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