Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,84

+0,33

EUR

51,90

+0,54

Наличный курс:

USD

45,00

44,85

EUR

52,35

52,10

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1569-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 251 боевое столкновение.

Вчера противник нанес 100 авиационных ударов, сбросив 292 управляемых авиационных бомбы. Кроме того, применил 9293 дрона-камикадзе и произвел 3248 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Товстодубово, Бачевск, Красный Пахарь Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация сил обороны поразила две артиллерийские системы, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами, четыре пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение, агрессор нанес три авиаудара с применением семи управляемых авиационных бомб и осуществил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь — с применением реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону Охримовки, Кондрашовки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года

На Купянском направлении наши защитники остановили две попытки врага продвинуться вперед в направлении населенного пункта Купянск Узловой.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года

На Лиманском направлении враг 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону возле населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Ямполь и в сторону Лимана и Озерного.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 14 раз вблизи Закотного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года

На Краматорском направлении враг предпринял одну попытку вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Временного Яра.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года

На Константиновском направлении оккупанты совершили 14 атак вблизи Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Степановки и в сторону Константиновки, Николайполья, Свободного, Белицкого.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах Родинского, Никаноровки, Ивановки, Гришиного, Васильевки, Котлиного, Удачного и в направлении Свободного, Ганновки, Белицкого, Александровки, Шевченко, Новоалександровки, Новогришиного, Сергеевки, Новопод.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал четыре раза, вблизи Зеленого Роща, Тернового и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 29 атак: в районах Рыбного, Прилук, Железнодорожного, Волшебного и в сторону Доброполья, Воздвижовки, Верхней Терсы, Горького, Новоселовки, Гуляйпольского.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники пресекли шесть попыток противника продвинуться вперед в районах Степногорска, Щербаков и в сторону Новой Токмачки, Волшебного.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года

На Приднепровском направлении противник предпринял одну тщетную попытку прорвать нашу оборону в районе о. Белогорудого.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько