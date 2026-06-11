Втрати ворога станом на 11 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 310 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1569 добу повномасштабної війни становлять 1 378 820 осіб.

Втрати Росії у війні на 11 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 червня втратила:

особового складу – близько 1 378 820 (+1 310) осіб;

танків – 12 010 (+6) од;

бойових броньованих машин – 24 727 (+10) од;

артилерійських систем – 43 787 (+74) од;

РСЗВ – 1 859 (+2) од;

засоби ППО – 1 416 (+2) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 628 (+9) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 342 651 (+2 120) од;

крилаті ракети – 4 733 (+0) од;

кораблі/катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 105 498 (+326) од;

спеціальна техніка – 4 277 (+10) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 195 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 21 ударного БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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