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Втрати ворога станом на 11 червня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 310 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1569 добу повномасштабної війни становлять 1 378 820 осіб.
Втрати Росії у війні на 11 червня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 червня втратила:
- особового складу – близько 1 378 820 (+1 310) осіб;
- танків – 12 010 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 24 727 (+10) од;
- артилерійських систем – 43 787 (+74) од;
- РСЗВ – 1 859 (+2) од;
- засоби ППО – 1 416 (+2) од;
- літаків – 436 (+0) од;
- гелікоптерів – 353 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 628 (+9) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 342 651 (+2 120) од;
- крилаті ракети – 4 733 (+0) од;
- кораблі/катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 105 498 (+326) од;
- спеціальна техніка – 4 277 (+10) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 червня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 195 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання ракет та 21 ударного БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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