Потери врага по состоянию на 11 июня 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 310 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1569 сутки полномасштабной войны составляют 1 378 820 человек.

Потери России в войне на 11 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 июня потеряла:

личного состава – около 1 378 820 (+1 310) человек;

танков – 12 010 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 24 727 (+10) ед;

артиллерийских систем – 43 787 (+74) ед;

РСЗО – 1 859 (+2) ед;

средства ПВО – 1 416 (+2) ед;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1628 (+9) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 342 651 (+2 120) ед;

крылатые ракеты – 4 733 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 105 498 (+326) ед;

специальная техника – 4277 (+10) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 11 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 195 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 21 ударного БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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