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Потери врага по состоянию на 11 июня 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 310 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1569 сутки полномасштабной войны составляют 1 378 820 человек.
Потери России в войне на 11 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 июня потеряла:
- личного состава – около 1 378 820 (+1 310) человек;
- танков – 12 010 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 24 727 (+10) ед;
- артиллерийских систем – 43 787 (+74) ед;
- РСЗО – 1 859 (+2) ед;
- средства ПВО – 1 416 (+2) ед;
- самолетов – 436 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1628 (+9) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 342 651 (+2 120) ед;
- крылатые ракеты – 4 733 (+0) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 105 498 (+326) ед;
- специальная техника – 4277 (+10) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 11 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 195 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракет и 21 ударного БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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