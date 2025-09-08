Американські мита вже обійшлися концерну Volkswagen в мільярди євро: як постраждав автовиробник

Американські мита обійшлися європейському автомобільному гіганту Volkswagen в мільярди євро. СЕО компанії Олівер Блум на автосалоні IAA в Мюнхені заявив, що очікує зниження поточних тарифів на автомобілі, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Блум повністю розкрив масштаби впливу тарифів на весь автоконцерн, до якого входять такі відомі бренди, як Audi, Porsche, Cupra та Skoda.

Раніше автовиробник заявляв лише частину збитків: 600 мільйонів євро для Audi в першій половині 2025 року та 300 мільйонів євро для Porsche за квітень і травень. Обидва бренди не мають власного виробництва на території США, що робить їх особливо вразливими до імпортних тарифів.

За словами генерального директора Volkswagen, компанія очікує зниження поточних мит на імпорт автомобілів до США з 27,5% до 15%. У той же час Volkswagen веде "дуже позитивні переговори" з урядом Сполучених Штатів щодо податкових пільг для майбутніх інвестицій, включаючи створення заводу з виробництва Audi в США. Рішення про будівництво, як очікується, буде прийнято до кінця року.

Блюм також заявив, що виробник розкішних спортивних автомобілів Porsche, який належить концерну Volkswagen, перебуває в "сендвіч-позиції більше, ніж будь-який інший виробник автомобілів", оскільки його два найбільші ринки – Китай і Сполучені Штати – або зазнають нестабільності, або постраждали від тарифів.

Нагадаємо, у липні найбільший автовиробник Європи, компанія Volkswagen, заявила про збитки в розмірі 1,3 мільярда євро за перше півріччя 2025 року, спричинені імпортними тарифами США.