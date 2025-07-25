Volkswagen втрачає 1,3 млрд євро через мита США та знижує фінансові прогнози

Найбільший автовиробник Європи, компанія Volkswagen, заявила про збитки в розмірі 1,3 мільярда євро за перше півріччя 2025 року, спричинені імпортними тарифами США. Це перша оцінка фінансових наслідків торговельної війни, ініційованої президентом Дональдом Трампом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Через це концерн знизив прогнози з прибутку та продажів на весь рік. Тепер компанія очікує операційну маржу в межах 4–5%, хоча раніше прогнозувала 5,5–6,5%. Річні обсяги продажів також переглянули: замість зростання очікується збереження торішніх показників.

У другому кварталі VW зафіксував падіння операційного прибутку на 29% — до 3,8 млрд євро. Основні фактори – мита, витрати на реструктуризацію та зростання продажів менш прибуткових електромобілів.

Попри незначне глобальне зростання поставок (+1,5%), постачання до США впали майже на 10%. Доходи від продажів у Північній Америці склали 18,5% загального обороту за перше півріччя.

Фінансовий директор Volkswagen Арно Антліц зазначив, що за умови досягнення угоди з США за японським зразком (15% тарифу замість нинішніх 25%), компанія змогла б утримати прибутковість у середині прогнозованого діапазону. Але переговори затягуються, і дедлайни наближаються: із серпня тарифи можуть зрости до 30%.

Падіння акцій Volkswagen після оприлюднення новин сягнуло 4,6%, але впродовж дня частково відновилося. Тим часом керівництво компанії закликає до прискореного скорочення витрат і вжиття довгострокових заходів, адже розраховувати на швидке скасування тарифів не доводиться.

Volkswagen, який наразі проходить масштабну трансформацію (включно зі скороченням понад 35 тисяч робочих місць до 2030 року), опинився серед найбільш вразливих компаній до нових торговельних умов. Зокрема, преміальні бренди Audi та Porsche значною мірою залежать від експорту і не мають виробничих потужностей у США.

Зауважимо, у першому кварталі 2025 року прибуток Volkswagen знизився на 40%, що стало результатом збільшення виробничих витрат та впливу високих тарифів США на майбутні прогнози компанії.

Нагадаємо, Трамп ввів в дію мита у розмірі 25% на всі автомобілі, що імпортуються в США. Президент США підкреслив, що його адміністрація вживає рішучі торговельні заходи для підтримки вітчизняних виробників.