Volkswagen звітує про зниження прибутку на 40% через тарифи США

Прибуток Volkswagen AG у першому кварталі 2025 року знизився на 40%, що стало результатом збільшення виробничих витрат та впливу високих тарифів США на майбутні прогнози компанії.

Про це інформує Bloomberg.

Падіння прибутку Volkswagen

Прибуток до оподаткування за три місяці, що завершилися в березні, склав 3,1 млрд євро (3,5 млрд дол.), що значно менше, ніж 5,1 млрд євро за аналогічний період минулого року.

Операційна маржа групи знизилася з 6% до 3,7%.

Прибутковість Volkswagen знизилася через:

зростання витрат;

надлишкові потужності на європейських заводах;

зменшення попиту на автомобілі в Китаї, що є ключовим ринком.

Крім того, попит на електромобілі в Європі та США був непостійним, а тарифи, введені президентом Дональдом Трампом, можуть ще більше вплинути на зниження прибутків компанії.

Хоча Volkswagen залишив свій прогноз на 2025 рік без змін, компанія заявила, що її прогноз зростання продажів до 5% не враховує вплив американських тарифів і очікує операційної рентабельності продажів на нижній межі цільового діапазону від 5,5% до 6,5%.

Про вплив тарифів США

Нагадаємо, Трамп ввів в дію мита у розмірі 25% на всі автомобілі, що імпортуються в США. Президент США підкреслив, що його адміністрація вживає рішучі торговельні заходи для підтримки вітчизняних виробників.

Європейські автовиробники намагаються оцінити повний вплив американських тарифів, оскільки адміністрація Трампа продовжує змінювати свою політику, вводячи нові застереження, винятки та затримки. Нещодавно, у вівторок, Трамп підписав директиви, що скасовують деякі мита на іноземні деталі та запобігають накладанню кількох мит на один товар.

Цей крок може зменшити загальний рівень тарифів на моделі Volkswagen, вироблені в Чаттанузі, Теннессі, і Пуеблі, Мексика, а також на автомобілі Audi та Porsche, які постачаються з Європи.