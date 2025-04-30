Volkswagen отчитывается о снижении прибыли на 40% из-за тарифов США

Прибыль Volkswagen AG в первом квартале 2025 года снизилась на 40%, что стало результатом увеличения производственных затрат и влияния высоких тарифов США на будущие прогнозы компании.

Об этом сообщает Bloomberg.

Падение прибыли Volkswagen

Прибыль до налогообложения за три месяца, завершившихся в марте, составила 3,1 млрд евро (3,5 млрд долл.), что значительно меньше, чем 5,1 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Операционная маржа группы снизилась с 6 до 3,7%.

Доходность Volkswagen снизилась из-за:

рост издержек;

избыточные мощности на европейских заводах;

уменьшение спроса на автомобили в Китае, что является ключевым рынком.

Кроме того, спрос на электромобили в Европе и США был непостоянным, а тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом, могут еще больше повлиять на снижение прибыли компании.

Хотя Volkswagen оставил свой прогноз на 2025 год без изменений, компания заявила, что прогноз роста продаж до 5% не учитывает влияние американских тарифов и ожидает операционной рентабельности продаж на нижней границе целевого диапазона от 5,5% до 6,5%.

О влиянии тарифов США

Напомним, Трамп ввел в действие пошлины в размере 25% на все импортируемые в США автомобили. Президент США подчеркнул, что его администрация принимает решительные торговые меры по поддержке отечественных производителей.

Европейские автопроизводители пытаются оценить полное влияние американских тарифов, поскольку администрация Трампа продолжает изменять свою политику, вводя новые оговорки, исключения и задержки. Недавно, во вторник, Трамп подписал директивы, отменяющие некоторые пошлины на иностранные детали и предотвращающие наложение нескольких пошлин на один товар.

Этот шаг может снизить общий уровень тарифов на модели Volkswagen, производимые в Чаттануге, Теннесси, и Пуэбле, Мексика, а также на автомобили Audi и Porsche, поставляемые из Европы.