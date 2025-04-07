Влияние пошлин Трампа: компания Audi заморозила поставки продукции в США

Немецкий производитель автомобилей Audi, входящий в автоконцерн Volkswagen, приостановил поставки в США. Прибывшие автомобили бренда после 2 апреля, когда Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины, не отгружают дилерам и задерживаются в портах Соединенных Штатов, поскольку руководство автогиганта пытается понять, как новые тарифы повлияют на них.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает агентство Reuters.

Представитель немецкого автопроизводителя отметил, что на складах в США около 37 000 автомобилей, чего достаточно примерно двух месяцев продаж.

Audi находится "прямо под обстрелом" пошлин Трампа, поскольку ее наиболее продаваемая в США модель Q5 производится в Мексике, а все остальные модели поставляются из Европы или других стран.

Представитель бренда сообщил, что компания направила дилерам служебную записку, в которой говорится, что поставки будут заморожены со 2 апреля до последующего сообщения.

По данным поставщика автомобильных услуг Cox Automotive, в среднем автопроизводители имеют в Соединенных Штатах запасы продукции менее чем на три месяца, что дает им некоторую передышку для поддержки поставок на прежнем уровне, пока они не разработают долгосрочную стратегию борьбы с пошлинами.

Известно, что в понедельник, 7 апреля, руководители автомобильных компаний намерены встретиться с президентом ЕС Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить меры по реагированию на пошлины, поскольку европейские акции упали до 16-месячного минимума, а инвесторы опасаются высоких цен, слабого спроса и потенциальной глобальной рецесс.

Напомним, 18 марта немецкий автомобильный гигант Audi объявил о сокращении 7500 рабочих мест в стране. Это составляет 8% мировой рабочей силы автопроизводителя.