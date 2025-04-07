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Влияние пошлин Трампа: компания Audi заморозила поставки продукции в США
Немецкий производитель автомобилей Audi, входящий в автоконцерн Volkswagen, приостановил поставки в США. Прибывшие автомобили бренда после 2 апреля, когда Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины, не отгружают дилерам и задерживаются в портах Соединенных Штатов, поскольку руководство автогиганта пытается понять, как новые тарифы повлияют на них.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Представитель немецкого автопроизводителя отметил, что на складах в США около 37 000 автомобилей, чего достаточно примерно двух месяцев продаж.
Audi находится "прямо под обстрелом" пошлин Трампа, поскольку ее наиболее продаваемая в США модель Q5 производится в Мексике, а все остальные модели поставляются из Европы или других стран.
Представитель бренда сообщил, что компания направила дилерам служебную записку, в которой говорится, что поставки будут заморожены со 2 апреля до последующего сообщения.
По данным поставщика автомобильных услуг Cox Automotive, в среднем автопроизводители имеют в Соединенных Штатах запасы продукции менее чем на три месяца, что дает им некоторую передышку для поддержки поставок на прежнем уровне, пока они не разработают долгосрочную стратегию борьбы с пошлинами.
Известно, что в понедельник, 7 апреля, руководители автомобильных компаний намерены встретиться с президентом ЕС Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить меры по реагированию на пошлины, поскольку европейские акции упали до 16-месячного минимума, а инвесторы опасаются высоких цен, слабого спроса и потенциальной глобальной рецесс.
Напомним, 18 марта немецкий автомобильный гигант Audi объявил о сокращении 7500 рабочих мест в стране. Это составляет 8% мировой рабочей силы автопроизводителя.