Немецкий автогигант Audi объявил о масштабных сокращениях: 7500 работников потеряют работу

Немецкий автомобильный гигант Audi объявил о сокращении 7500 рабочих мест в стране. Это составляет 8% мировой рабочей силы автопроизводителя.

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Об этом пишет DW.

Такое решение вызвано тем, что немецкая автомобильная промышленность сталкивается с падением спроса на электромобили и усилением конкуренции со стороны Китая.

В компании заявили, что сокращение рабочих мест, которое будет реализовано до конца 2029 года, направлено на повышение "производительности, скорости и гибкости".

"Экономические условия становятся все более жесткими, конкурентное давление и политическая неопределенность ставят перед компанией огромные вызовы", – говорится в заявлении Audi, дочерней компании Volkswagen.

Сообщается, что программа гарантирования рабочих мест, предотвращающая обязательные увольнения, будет продлена до конца 2033 года. Раньше она действовала до конца 2029 года.

Ожидается, что сокращение рабочих мест будет производиться за счет добровольных увольнений и расторжения контрактов.

Напомним, в 2024 году автомобильный рынок ЕС вырос на 0,8%, а общий объем продаж достиг 10,6 млн единиц. В течение года с заводов Евросоюза экспортировано 4,55 млн. автомобилей на сумму 154,7 млрд. евро, что на 7% меньше, чем в прошлом году. Экспорт принес автопрому ЕС около €155 млрд.