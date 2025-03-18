Внутренние продажи авто в ЕС выросли в 2024 году, хотя экспорт сократился

В 2024 году автомобильный рынок ЕС вырос на 0,8%, а общий объем продаж достиг 10,6 млн. единиц. В течение года с заводов Евросоюза экспортировано 4,55 млн. автомобилей на сумму 154,7 млрд. евро, что на 7% меньше, чем в прошлом году. Экспорт принес автопрому ЕС около €155 млрд.

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Об этом пишет АСЕА.

Несмотря на сокращение импорта и экспорта, как по стоимости, так и по объему, в 2024 году ЕС сохранил активное сальдо торговли, превышающее 81 миллиард евро, хотя это составило снижение на 5,9% по сравнению с 2023 годом.

В прошлом году в ЕС было произведено 11,4 млн. легковых автомобилей, что на 6% меньше чем в 2023 г. Производство автомобилей в ЕС упало, поскольку уверенность в промышленности оставалась заметно ниже, чем в других европейских отраслях производства.

Крупнейшие производители легковых автомобилей в ЕС:

Германия – 3942396 ед.

– 3942396 ед. Испания – 1872988 ед.

– 1872988 ед. Чехия – 1446855 ед.

За год с заводов Евросоюза на экспорт было поставлено 4 553 344 авто (-7%) на €154,7 млрд. Наибольшее количество легковых автомобилей было экспортировано в Великобританию – почти 1,253 млн. рублей. ед. на €33,3 млрд. На втором месте (по количеству) США – 749,2 тыс. ед. на €38,5 млрд. На третьем месте Турция – 579,8 тыс. ед. на €11,9 млрд.

Импорт автомобилей в Евросоюз составил 3,4 миллиона единиц на общую сумму 73,2 миллиарда евро. Это на 5% меньше, чем в прошлом году.

Крупнейшие страны-поставщики легковых автомобилей в ЕС:

Китай – 748,5 тыс. ед. (€12,6 млрд)

Турция – 542,1 тыс. ед. (€9 млрд)

Япония – 498,4 тыс. ед. (€11,7 млрд).

Напомним, что продажи новых легковых авто в Украине в 2024 году оценены более чем в 125 млрд грн. Это на 18% больше, чем в прошлом году. В прошлом году лидером рынка новых авто стал компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 украинцев.