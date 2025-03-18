Внутрішні продажі авто в ЄС зросли у 2024 році, хоча експорт скоротився

У 2024 році автомобільний ринок ЄС зріс на 0,8%, а загальний обсяг продажів досяг 10,6 млн одиниць. Протягом року з заводів Євросоюзу експортовано 4,55 млн автомобілів на суму 154,7 млрд євро, що на 7% менше, ніж минулого року. Експорт приніс автопрому ЄС майже €155 млрд.

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Про це пише АСЕА.

Незважаючи на скорочення імпорту та експорту, як за вартістю, так і за обсягом, у 2024 році ЄС зберіг активне сальдо торгівлі, яке перевищувало 81 мільярд євро, хоча це становило зниження на 5,9% порівняно з 2023 роком.

У минулому році в ЄС було виготовлено 11,4 млн. легкових авто, що на 6% менше ніж у 2023 р. Виробництво автомобілів в ЄС впало, оскільки впевненість у промисловості залишалася помітно нижчою, ніж в інших європейських галузях виробництва.

Найбільші виробники легкових авто у ЄС:

Німеччина – 3942396 од.

– 3942396 од. Іспанія – 1872988 од.

– 1872988 од. Чехія – 1446855 од.

За рік із заводів Євросоюзу на експорт було поставлено 4553344 авто (-7%) на €154,7 млрд. Найбільшу кількість легковиків було експортовано до Великої Британії – майже 1,253 млн. од. на €33,3 млрд. На другому місці (за кількістю) США – 749,2 тис. од. на €38,5 млрд. На третьому місці Туреччина – 579,8 тис. од. на €11,9 млрд.

Імпорт автомобілів в Євросоюз становив 3,4 мільйона одиниць на загальну суму 73,2 мільярда євро. Це на 5% менше, ніж попереднього року.

Найбільші країни-постачальники легкових авто в ЄС:

Китай – 748,5 тис. од. (€12,6 млрд)

Туреччина – 542,1 тис. од. (€9 млрд)

Японія – 498,4 тис. од. (€11,7 млрд).

Нагадаємо, що продажі нових легкових авто в Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн. Це на 18% більше, ніж у попередньому році. Торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.