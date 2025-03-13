Акции канадских производителей автозапчастей резко упали: цепочки поставок могут быть разрушены

Крупнейшие канадские производители автозапчастей несут потери от пошлин президента США Дональда Трампа. Растут шансы остановки североамериканской автомобильной промышленности. Это заставляет цены на акции стремительно падать до наблюдавшихся в последнее время уровней во время пандемии Covid-19.

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Об этом сообщает Вloomberg.

Акции крупнейшего в стране производителя автозапчастей Martinrea International Inc упали на 1,1% в среду, закрывшись на самом низком уровне с 2020 года после того, как США ввели пошлины на канадские алюминий и сталь, являющиеся ключевыми ресурсами для производства автозапчастей. Трамп еще больше подогрел волнение инвесторов, когда сообщил, что до 2 апреля будет очень мало гибкости по тарифам товаров из Канады. Акции Linamar Corp, второго по величине в Канаде производителя запчастей к автомобилям, упали до самого низкого уровня с 2022 года.

Торговая война грозит разрушить тесно взаимосвязанную международную цепочку поставок, существовавшую десятилетиями. Соглашение о свободной торговле — последнее из которых — соглашение между США, Мексикой и Канадой, подписанное Трампом в 2018 году, привело к многократному перемещению автозапчастей между тремя странами при составлении транспортного средства. С учетом действующих тарифов и ответных тарифов такой трансграничный маршрут приведет к тому, что пошлины будут налагаться друг на друга несколько раз.

"То, как мы сейчас интегрированы, означает, что всего через несколько дней цепочка поставок может перестать функционировать. Через несколько дней американские заводы, которым нужны канадские детали могут остановиться", — заявил министр промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань.

На прошлой неделе исполнительный глава Linamar Линда Хазенфратц заявила аналитикам, что накопление тарифов на металлы поверх автомобильных тарифов "вероятно, закроет отрасль", что обойдется автопроизводителям в миллиарды. По ее словам, второй по величине производитель автозапчастей в стране не будет переносить канадские мощности в США, назвав быстро меняющуюся тарифную политику "краткосрочной тактикой", которая не должна диктовать долгосрочные решения.

Напомним, президент США Дональд Трамп 11 марта заявил, что увеличит пошлины на сталь и алюминий для Канады до 50% в ответ на действия Онтарио по повышению налогов на поставляемую в США электроэнергию. Такие действия усугубит его борьбу с крупнейшим торговым партнером Соединенных Штатов.