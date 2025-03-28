Из-за пошлин Трампа покупатели автомобилей в США столкнутся с более высокими ценами и меньшим выбором

Крупные автопроизводители могут бороться с тарифами президента Дональда Трампа на импорт автомобилей из США несколькими способами, но все они приведут к повышению цен, сокращению выбора моделей или ограничению функций автомобилей.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп объявил в среду о введении 25% пошлин на импортные автомобили и автозапчасти, что привело к падению акций мировых автопроизводителей и усилило опасения по поводу потери рабочих мест в крупных странах-экспортерах автомобилей. По его мнению, пошлины в конце концов увеличат производство в Соединенных Штатах, но аналитики говорят, что новые тарифы ударят по кошелькам потребителей.

"Большинство автопроизводителей не могут выдержать пошлины в 25% и пойдут по пути снижения своих расходов, а также повышения цен", — сказал Энди Палмер, бывший генеральный директор Aston Martin.

Автопроизводители могут распределить эту стоимость между моделями, произведенными в США, и импортными моделями, урезать набор функций автомобилей, а в некоторых случаях прекратить продажу доступных моделей.

По оценкам S&P Global Mobility, тарифы приведут к падению годовых продаж автомобилей в США до 14,5–15 миллионов в ближайшие годы с 16 миллионов в 2024 году. Кроме того, эксперты Cox Automotive отмечают, что тарифы прибавят 3000 долларов в стоимость автомобиля, произведенного в США, и 6000 долларов в стоимость автомобилей, произведенных в Канаде или Мексике без исключений.

Сейчас у американских автодилеров достаточно запасов — примерно на 90 дней, — но после этого цены могут начать расти. В последние недели все больше клиентов покупают автомобили из-за страха перед высокими ценами.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что со 2 апреля начнут действовать 25% пошлины на все ввозимые в США автомобили. Его администрация принимает агрессивные торговые меры, чтобы поддержать отечественных производителей.