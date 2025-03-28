Через мита Трампа покупці автомобілів у США зіткнуться з вищими цінами та меншим вибором

Великі автовиробники можуть боротися з тарифами президента Дональда Трампа на імпорт автомобілів зі США декількома способами, але всі вони призведуть до підвищення цін, скорочення вибору моделей або обмеження функцій автівок.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп оголосив у середу про введення 25% мит на імпортні автомобілі та автозапчастини, що призвело до падіння акцій світових автовиробників і посилило побоювання з приводу втрати робочих місць у великих країнах-експортерах автомобілів. На його думку мита зрештою збільшать виробництво у Сполучених Штатах, але аналітики кажуть, що нові тарифи вдарять по гаманцях споживачів.

"Більшість автовиробників не можуть витримати мита у 25% і підуть шляхом зниження своїх витрат, а також підвищення цін", - сказав Енді Палмер, колишній генеральний директор Aston Martin.

Автовиробники можуть розподілити цю вартість між моделями, виробленими в США, та імпортними моделями, урізати набір функцій автівок, а в деяких випадках припинити продаж доступних моделей.

За оцінками S&P Global Mobility тарифи призведуть до падіння річних продажів автомобілів у США до 14,5–15 мільйонів у найближчі роки з 16 мільйонів у 2024 році. Крім того, експерти Cox Automotive зазначають, що тарифи додадуть 3000 доларів до вартості автомобіля, виробленого в США, та 6000 доларів до вартості автомобілів, вироблених у Канаді чи Мексиці без винятків.

Нині американські автодилери мають достатньо запасів — приблизно на 90 днів, — але після цього ціни можуть почати зростати. В останні тижні все більше клієнтів купують автомобілі через страх перед високими цінами.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що з 2 квітня почнуть діяти 25% мита на всі автомобілі, які ввозитимуть у США. Його адміністрація вживає агресивні торговельні заходи, щоб підтримати вітчизняних виробників.