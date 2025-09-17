Запланована подія 2

Европейские компании предупреждают о массовых убытках из-за экспортных ограничений Китая на редкоземельные элементы

компании, Китай
Европейские компании предупреждают о массовых убытках / Depositphotos

Европейские компании оказались под угрозой новых остановок производства и финансовых потерь из-за жестких экспортных ограничений Китая на редкоземельные элементы. Торговая палата ЕС в Китае заявила, что июльское соглашение между Брюсселем и Пекином пока не дало ожидаемых результатов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Президент палаты Йенс Эскелунд на брифинге в Пекине отметил, что европейские производители сталкиваются со значительными трудностями, несмотря на договоренности, достигнутые 24 июля на саммите ЕС-Китай.

Проблемы первыми ощутили автопроизводители в Европе и других странах, зависящие от поставок редкоземельных магнитов для электродвигателей и аккумуляторов. Задержки привели к массовым остановкам производства. В Пекин уже обратились и производители микрочипов, требующих срочного упрощения процедур получения лицензий во избежание дефицита материалов.

В июле Китай ввел новые правила экспортного контроля на некоторые редкоземельные элементы и магниты после того, как администрация Дональда Трампа объявила о повышении тарифов. Пекин объясняет свои действия как "недискриминационные" и настаивает, что они не направлены против конкретных стран.

В то же время Китай остается мировым лидером в переработке редкоземельных металлов, критически важных для автопроизводителей, оборонной отрасли и высокотехнологичных компаний.

На саммите между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Китая Си Цзиньпином было согласовано, что европейские компании будут получать лицензии быстрее. Тем не менее, Брюссель требовал большего — долгосрочных или даже бессрочных лицензий, чего Китай делать не согласился.

По словам Эскелунда, ситуация только усугубилась:

  • Менее 25% из около 140 заявок на экспортные лицензии были одобрены;
  • некоторые компании вынуждены подавать заявки задолго до производственных циклов, чтобы компенсировать ожидаемые задержки;
  • все большее число членов палаты сообщают о финансовых потерях из-за перебоев в поставках.

Данные китайской таможни свидетельствуют о том, что после договоренностей из США и ЕС экспорт редкоземельных магнитов в июне резко возрос. Но это не сняло напряжения на европейском рынке: большинство лицензий для компаний из ЕС остаются заблокированными.

"Я думаю, будет справедливо сказать, что мы не видели существенных сдвигов со времени саммита", - подчеркнул Эскелунд.

Европейская палата ожидает, что в ближайшие месяцы еще больше компаний вынуждены будут приостановить работу, если Пекин не изменит подход к лицензированию экспорта.

Напомним, 11 июня Соединенные Штаты Америки и Китай согласовали соглашение о возвращении к торговому перемирию и отмене экспортных ограничений Китая на редкоземельные элементы.

Перед этим Пекин и Вашингтон договорились о понижении таможенных тарифов на 90 дней в рамках значительной деэскалации торговой войны. Согласно соглашению, США снизят тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на импорт из США со 125% до 10%.

Автор:
Татьяна Гойденко