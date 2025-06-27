Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем и пригрозил остальным странам пошлинами до 45%

Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китаем и планируют заключить аналогичный договор с Индией.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме.

"Мы только что подписали соглашение с Китаем", — заявил американский лидер.

По его словам, в ближайшее время подобное торговое соглашение планируется подписать и с Индией.

"Но у нас есть несколько замечательных сделок. У нас есть одно на подходе, возможно, с Индией. Очень большое. Ну мы собираемся открыть Индию. В соглашении с Китаем мы начинаем открывать Китай. Вещи, которые действительно никогда не могли бы произойти", – подчеркнул Трамп.

В то же время, он подчеркнул, что Вашингтон не обязательно будет договариваться со всеми странами.

"У нас є все. Ми не збираємося укладати угоди з усіма. Деяким ми надішлемо листа і просто скажемо: "Дуже дякуємо, ви платитимете 25–35–45%". Зробити так — це найпростіший спосіб. Але мої люди не хочуть робити це таким чином. Вони хочуть зробити щось з цього, але вони хочуть укласти більше угод, ніж я б зробив", — зазначив очільник Білого дома.

Отметим, что китайская сторона пока никаких официальных заявлений относительно соглашения между США и КНР не объявляла.

Напомним, 11 июня Соединенные Штаты Америки и Китай согласовали соглашение о возвращении к торговому перемирию и отмене экспортных ограничений Китая на редкоземельные элементы.

Перед этим Пекин и Вашингтон договорились о понижении таможенных тарифов на 90 дней в рамках значительной деэскалации торговой войны. Согласно соглашению, США снизят тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на импорт из США со 125% до 10%.