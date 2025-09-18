Китай заборонив технологічним компаніям купувати ШІ-чипи Nvidia – FT

Інтернет-регулятор Китаю заборонив найбільшим технологічним компаніям країни купувати чипи штучного інтелекту Nvidia, оскільки Пекін активізує спроби розвивати власну індустрію та конкурувати зі США.

Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію Financial Times.

Державне управління кіберпростору Китаю (CAC) повідомило компаніям, серед яких ByteDance і Alibaba, що вони мають припинити тестування та замовлення RTX Pro 6000D — спеціально розробленого для Китаю продукту Nvidia, повідомили троє людей, знайомих із ситуацією.

Акції Nvidia у середу впали приблизно на 3%. Декілька компаній планували замовити десятки тисяч чипів RTX Pro 6000D і вже розпочали тестування та перевірку разом із постачальниками серверів Nvidia, але після розпорядження CAC вони повідомили постачальників про припинення роботи, додали співрозмовники.

Заборона поширюється далі, ніж попередні вказівки регулятора, які стосувалися чипа H20 — іншого ексклюзивного для Китаю продукту Nvidia, що широко використовується для ШІ. Це рішення ухвалене після того, як китайські регулятори дійшли висновку, що вітчизняні чипи вже досягли рівня продуктивності, співставного з моделями Nvidia, дозволеними для використання в Китаї.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг у середу на зустрічі з журналістами в Лондоні заявив, що того ж вечора планує обговорити з Дональдом Трампом, президентом США, питання щодо можливості ведення бізнесу в Китаї під час державного візиту до Великої Британії.

"Ми можемо працювати на ринку лише тоді, коли країна цього хоче. Мене розчаровує те, що я бачу. Але між Китаєм і США є ширші політичні питання, і я це розумію. Ми терплячі", — сказав він.

Пекін посилює тиск на китайські технологічні компанії, щоб ті розвивали власну напівпровідникову індустрію та зменшували залежність від Nvidia, аби конкурувати зі США у сфері штучного інтелекту.

"Послання зараз абсолютно чітке, — сказав один із керівників технологічної компанії. — Раніше були надії, що постачання Nvidia відновиться, якщо покращиться геополітична ситуація. Тепер же всі сили кинуті на створення вітчизняної системи".

Nvidia почала виробляти чипи, спеціально адаптовані для китайського ринку, після того як колишній президент США Джо Байден заборонив компанії експортувати в Китай її найпотужніші продукти, щоб обмежити прогрес Пекіна у сфері ШІ.

Нещодавно китайські регулятори викликали на консультації вітчизняних виробників чипів — таких як Huawei і Cambricon, а також Alibaba та пошукового гіганта Baidu, які теж розробляють власні напівпровідники, — аби ті прозвітували, як їхні продукти співвідносяться з китайськими моделями Nvidia. За словами одного зі співрозмовників, регулятори дійшли висновку, що китайські ШІ-процесори досягли рівня, співставного або вищого за продуктивність Nvidia-чипів, дозволених експортними обмеженнями.