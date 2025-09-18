Китай запретил технологическим компаниям покупать ИИ-чипы Nvidia – FT

Интернет-регулятор Китая запретил крупнейшим технологическим компаниям страны покупать чипы искусственного интеллекта Nvidia, поскольку Пекин активизирует попытки развивать собственную индустрию и конкурировать с США.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию Financial Times.

Государственное управление киберпространства Китая (CAC) сообщило компаниям, среди которых ByteDance и Alibaba, что они должны прекратить тестирование и заказ RTX Pro 6000D — специально разработанного для Китая продукта Nvidia, сообщили три человека, знакомых с ситуацией.

Акции Nvidia в среду упали примерно на 3%. Несколько компаний планировали заказать десятки тысяч чипов RTX Pro 6000D и уже приступили к тестированию и проверке вместе с поставщиками серверов Nvidia, но после распоряжения CAC они сообщили поставщикам о прекращении работы, добавили собеседники.

Запрет распространяется дальше предыдущих указаний регулятора, касающихся чипа H20 — другого эксклюзивного для Китая продукта Nvidia, широко используемого для ИИ. Это решение принято после того, как китайские регуляторы пришли к выводу, что отечественные чипы уже достигли уровня производительности, сопоставимого с моделями Nvidia, разрешенными для использования в Китае.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в среду на встрече с журналистами в Лондоне заявил, что в тот же вечер планирует обсудить с Дональдом Трампом, президентом США, вопрос о возможности ведения бизнеса в Китае во время государственного визита в Великобританию.

"Мы можем работать на рынке только тогда, когда страна этого хочет. Меня разочаровывает то, что я вижу. Но между Китаем и США есть более широкие политические вопросы, и я это понимаю. Мы терпеливы", - сказал он.

Пекин усиливает давление на китайские технологические компании, чтобы те развивали свою полупроводниковую индустрию и уменьшали зависимость от Nvidia, чтобы конкурировать с США в сфере искусственного интеллекта.

"Послание сейчас абсолютно четкое, - сказал один из руководителей технологической компании. - Раньше были надежды, что поставки Nvidia возобновятся, если улучшится геополитическая ситуация. Теперь же все силы брошены на создание отечественной системы".

Nvidia начала производить чипы, специально адаптированные для китайского рынка, после того, как бывший президент США Джо Байден запретил компании экспортировать в Китай ее самые мощные продукты, чтобы ограничить прогресс Пекина в сфере ИИ.

Недавно китайские регуляторы вызвали на консультации отечественных производителей чипов — таких как Huawei и Cambricon, а также Alibaba и поискового гиганта Baidu, тоже разрабатывающих собственные полупроводники, — чтобы те отчитались, как их продукты соотносятся с китайскими моделями Nvidia. По словам одного из собеседников, регуляторы пришли к выводу, что китайские ИИ-процессоры достигли уровня, сопоставимого или выше производительности Nvidia-чипов, разрешенных экспортными ограничениями.