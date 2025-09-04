Китайские компании стремятся получить чипы Nvidia для развития ИИ, несмотря на давление правительства

Несмотря на официальную политику Китая, направленную на отказ от американских технологий, ведущие китайские технологические фирмы продолжают проявлять значительный интерес к чипам Nvidia для разработки искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

По данным источников, компании хотят получить гарантии того, что их заказы на модель Nvidia H20, которую американская фирма в июле снова получила разрешение на продажу в Китае, обрабатываются.

Вдобавок, китайские техгиганты внимательно следят за разработкой еще более мощного чипа – B30A на архитектуре Blackwell. Если США разрешат его экспорт, B30A может стоить около 20 000 долларов (примерно вдвое дороже H20, цена которого составляет 10 000–12 000 долларов).

Источники агентства Reuters отмечают, что китайские компании считают такую цену выгодной, поскольку B30A обещает быть в шесть раз производительнее H20.

Интерес к чипам Nvidia остается высоким, несмотря на усилия Пекина поощрять использование отечественных аналогов от таких компаний, как Huawei и Cambricon. По словам источников, китайские инженеры предпочитают продукты Nvidia из-за их более высокой производительности.

Ситуация на рынке чипов отражает сложное взаимодействие геополитики и бизнес-интересов. С одной стороны, Вашингтон ослабил ограничения, чтобы удержать китайские фирмы в экосистеме Nvidia и предотвратить их полный переход на конкурентные платформы.

Напомним, американские гиганты по производству чипов Nvidia и AMD согласились отдавать правительству США 15% своего дохода от продаж чипов в Китай. Эта договоренность является условием получения экспортных лицензий.

С другой стороны, китайские власти негласно призывают местные компании отказаться от американских чипов, выражая беспокойство по поводу информационной безопасности. Однако прямых запретов на закупки пока нет.