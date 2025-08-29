Alibaba создала собственный чип искусственного интеллекта: сможет ли он заменить технологии Nvidia

Китайский технологический гигант Alibaba разработал собственный, более универсальный чип для искусственного интеллекта в ответ на экспортные ограничения США, блокирующие доступ к передовым чипам Nvidia.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Новый чип, сейчас проходящий тестирование, был изготовлен в Китае, в отличие от предыдущего процессора искусственного интеллекта Alibaba, производившегося на Тайване.

Китайские технологические компании, включая Alibaba, усиливают внимание к собственным технологиям, поскольку Nvidia сталкивается с регуляторными помехами при продаже своей продукции в стране.

Ответ на санкции

Самый мощный ИИ-чип Nvidia, разрешенный к продаже в Китае, H20, был временно заблокирован в начале этого года.

Хотя продажи были возобновлены, китайские компании, в частности Alibaba и ByteDance, активно работают над альтернативными процессорами, способными заменить H20.

Китайское правительство также оказывает давление на технологических гигантов, чтобы они наращивали собственные технологические мощности.

Чип H20, специально разработанный для китайского рынка после экспортных ограничений США в 2023 году, уступает по вычислительной мощности таким чипам, как Nvidia H100 или серия Blackwell.

Alibaba как крупнейшая облачная компания в Китае и один из ключевых клиентов Nvidia демонстрирует значительный прогресс. Недавно компания сообщила о 26% росте доходов в сегменте облачных вычислений за второй квартал, что превысило ожидания рынка.

Напомним, американские гиганты по производству чипов Nvidia и AMD согласились отдавать правительству США 15% своего дохода от продаж чипов в Китай. Эта договоренность является условием получения экспортных лицензий.