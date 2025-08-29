Alibaba створила власний чип штучного інтелекту: чи зможе він замінити технології Nvidia

Китайський технологічний гігант Alibaba розробив власний, більш універсальний чип для штучного інтелекту у відповідь на експортні обмеження США, що блокують доступ до передових чіпів Nvidia.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Новий чип, що зараз проходить тестування, був виготовлений в Китаї, на відміну від попереднього процесора штучного інтелекту Alibaba, що вироблявся на Тайвані.

Китайські технологічні компанії, включаючи Alibaba, посилюють увагу до власних технологій, оскільки Nvidia стикається з регуляторними перешкодами під час продажу своєї продукції в країні.

Відповідь на санкції

Найпотужніший ШІ-чип Nvidia, дозволений для продажу в Китаї, H20, був тимчасово заблокований на початку цього року.

Хоча продаж було відновлено, китайські компанії, зокрема Alibaba та ByteDance, активно працюють над альтернативними процесорами, здатними замінити H20.

Китайський уряд також тисне на технологічних гігантів, щоб вони нарощували власні технологічні потужності.

Чип H20, спеціально розроблений для китайського ринку після експортних обмежень США у 2023 році, поступається за обчислювальною потужністю таким чіпам, як Nvidia H100 або серія Blackwell.

Alibaba, як найбільша хмарна компанія в Китаї та один із ключових клієнтів Nvidia, демонструє значний прогрес. Нещодавно компанія повідомила про 26% зростання доходів у сегменті хмарних обчислень за другий квартал, що перевищило очікування ринку.

Нагадаємо, американські гіганти з виробництва чипів Nvidia і AMD погодилися віддавати уряду США 15% свого доходу від продажів чипів до Китаю. Ця домовленість є умовою для отримання експортних ліцензій.