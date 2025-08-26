"Мозок робота": Nvidia запустила продажі нового чипа за $3500

Американська технологічна компанія Nvidia оголосила про початок продажу свого нового робототехнічного чипа Jetson AGX Thor за ціною $3499 за комплект для розробника.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє CNBC.

Компанія називає цей чип “мозком робота” і планує розпочати постачання перших комплектів наступного місяця.

Ці чипи дозволять компаніям, таким як Agility Robotics, Amazon та Boston Dynamics, створювати роботів нового покоління. Після розробки прототипу, Nvidia продаватиме виробничі модулі Thor T5000, а для великих замовлень (понад 1000 чипів) ціна за модуль становитиме $2999.

Чип Jetson Thor у 7,5 раза швидший за попередні моделі. Він базується на архітектурі Blackwell, яка використовується в передових чипах Nvidia для штучного інтелекту та ігор.

Завдяки 128 ГБ пам'яті, Jetson AGX Thor здатний обробляти великі мовні та візуальні моделі ШІ, що є критично важливим для створення людиноподібних роботів, здатних взаємодіяти з навколишнім світом.

Генеральний директор Дженсен Хуанг вважає робототехніку найбільшою можливістю для зростання компанії після штучного інтелекту. Хоча зараз робототехніка становить лише близько 1% доходу Nvidia, цей сегмент швидко зростає.

Нещодавно компанія об’єднала свої автомобільні та робототехнічні підрозділи, які у травні повідомили про квартальні продажі на суму $567 млн, що на 72% більше, ніж минулого року.

Компанія заявила, що її чипи Jetson Thor також можна використовувати для автомобілів з автономним керуванням, особливо від китайських брендів.

Nvidia називає свої автомобільні чипи Drive AGX, і хоча вони схожі на її чипи для робототехніки, вони працюють під управлінням операційної системи під назвою Drive OS, яка була налаштована для автомобільних потреб.

Представник Nvidia Діпу Талла підкреслив, що компанія не виробляє роботів чи автомобілі, а лише надає інфраструктуру та програмне забезпечення для розвитку цілої галузі.

Нагадаємо, Китай закликав компанії, зокрема державні, уникати використання чипів H20 від Nvidia. Це рішення ускладнює спроби Nvidia компенсувати мільярдні втрати доходів у Китаї, які компанія зазнала після того, як адміністрація Трампа скасувала заборону на такі продажі.