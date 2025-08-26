"Мозг робота": Nvidia запустила продажи нового чипа за $3500

Американская технологическая компания Nvidia объявила о начале продаж своего нового робототехнического чипа Jetson AGX Thor по цене $3499 за комплект для разработчика.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает CNBC.

Компания называет этот чип "мозгом робота" и планирует начать поставки первых комплектов в следующем месяце.

Эти чипы позволят компаниям, таким как Agility Robotics, Amazon и Boston Dynamics создавать роботов нового поколения. После разработки прототипа Nvidia будет продавать производственные модули Thor T5000, а для больших заказов (более 1000 чипов) цена за модуль будет составлять $2999.

Чип Jetson Thor в 7,5 раза быстрее предыдущих моделей. Он базируется на архитектуре Blackwell, используемой в передовых чипах Nvidia для искусственного интеллекта и игр.

Благодаря 128 ГБ памяти, Jetson AGX Thor способен обрабатывать большие языковые и визуальные модели ИИ, что критически важно для создания человекоподобных роботов, способных взаимодействовать с окружающим миром.

Генеральный директор Дженсен Хуанг считает робототехнику самой большой возможностью для роста компании после искусственного интеллекта. Хотя сейчас робототехника составляет всего около 1% дохода Nvidia, этот сегмент быстро растет.

Недавно компания объединила свои автомобильные и робототехнические подразделения, которые в мае сообщили о квартальных продажах на сумму $567 млн, что на 72% больше, чем в прошлом.

Компания заявила, что ее чипы Jetson Thor также можно использовать для автомобилей с автономным управлением, особенно китайских брендов.

Nvidia называет свои чипы Drive AGX, и хотя они похожи на ее чипы для робототехники, они работают под управлением операционной системы под названием Drive OS, которая была настроена для автомобильных нужд.

Представитель Nvidia Дипу Талла подчеркнул, что компания не производит роботов или автомобили, а только предоставляет инфраструктуру и программное обеспечение для развития целой отрасли.

Напомним, Китай призвал компании, в том числе государственные, избегать использования чипов H20 от Nvidia. Это решение осложняет попытки Nvidia компенсировать миллиардные потери доходов в Китае, которые компания понесла после того, как администрация Трампа упразднила запрет на такие продажи.