Китайські компанії прагнуть отримати чипи Nvidia для розвитку ШІ, попри тиск уряду

Попри офіційну політику Китаю, спрямовану на відмову від американських технологій, провідні китайські технологічні фірми продовжують проявляти значний інтерес до чипів Nvidia для розробки штучного інтелекту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За даними джерел, компанії хочуть отримати гарантії того, що їхні замовлення на модель Nvidia H20, яку американська фірма в липні знову отримала дозвіл на продаж у Китаї, обробляються.

На додаток, китайські техгіганти уважно стежать за розробкою ще потужнішого чипа — B30A на архітектурі Blackwell. Якщо США дозволять його експорт, B30A може коштувати близько 20 000 доларів (приблизно вдвічі дорожче за H20, ціна якого становить 10 000–12 000 доларів).

Джерела агентства Reuters зазначають, що китайські компанії вважають таку ціну вигідною, оскільки B30A обіцяє бути в шість разів продуктивнішим за H20.

Інтерес до чипів Nvidia залишається високим, попри зусилля Пекіна заохочувати використання вітчизняних аналогів від таких компаній, як Huawei та Cambricon. За словами джерел, китайські інженери віддають перевагу продуктам Nvidia через їхню вищу продуктивність.

Ситуація на ринку чипів відображає складну взаємодію геополітики та бізнес-інтересів. З одного боку, Вашингтон послабив обмеження, щоб утримати китайські фірми в екосистемі Nvidia та запобігти їх повному переходу на конкурентні платформи.

Що відомо про чип H20

Nvidia розробила чип H20 спеціально для китайських клієнтів, щоб дотримуватися багаторічних обмежень США на продаж свого більш просунутого обладнання, обмежень, спрямованих на обмеження доступу Пекіна до штучного інтелекту, що може бути корисним для китайських військових.

Чип H20 має меншу обчислювальну потужність, ніж найкращі пропозиції Nvidia, але його висока пропускна здатність пам'яті досить добре підходить для етапу розробки штучного інтелекту, коли моделі розпізнають закономірності та роблять висновки.

Це зробило його бажаним продуктом для таких компаній, як Alibaba Group Holding Ltd. та Tencent Holdings Ltd. у Китаї.

Нагадаємо, американські гіганти з виробництва чипів Nvidia і AMD погодилися віддавати уряду США 15% свого доходу від продажів чипів до Китаю. Ця домовленість є умовою для отримання експортних ліцензій.

З іншого боку, китайська влада негласно закликає місцеві компанії відмовитися від американських чипів, висловлюючи занепокоєння щодо інформаційної безпеки. Однак прямих заборон на закупівлі поки що немає.